True beauty: Im Se Mi también actuó en Heartstrings con Moon Ga Young

Lim Hee Kyung, la hermana mayor de Jugyeong, es de los personajes favoritos de True beauty. Su personalidad extrovertida e iniciativa para conquistar a su ’media toronja’ (apelativo que usó en el drama) causó sensación en los televidentes. Estas características fueron interpretadas a la perfección por Lim Se Mi, quien hasta el capítulo 16 llevó el toque cómico a la historia.

Según una entrevista tras el final de True Beauty, Lim Se Mi se inspiró en su verdadera hermana menor para poder tener esa actitud de ’girl crush’ que exigía el guion. En la vida real, su personalidad es totalmente opuesta a la de Hee Kyung.

Im Se Mi y Oh Eui Shik en True beauty. Foto: tvN

“Incluso en el tema de las citas me parezco más a Han Jun Woo (el tutor de Jugyeong). Suelo ser temerosa, no tan directa”, confesó la estrella de 33 años.

En True beauty, Im Se Mi trabajó de cerca su relación filial con Moon Ga Young, con quien volvía a reunirse en el plató tras casi 10 de haberse conocido por primera vez.

Aunque la mayoría de fans del drama romántico sabe que la protagonista actuó en Heartstrings (2001), algunos no se percataron que Im Se Mi también tenía un personaje en ese drama musical.

Im Se Mi en Heartstrings, serie protagonizada por Park Shin Hye y Yonghwa. Foto: captura

Ella interpretó a Cha Bo Woon, amiga de Gyu Won (Park Shin Hye) con quien estudiaba música tradicional coreana. Ellas eran parte de la agrupación musical The Windflowers.

Por otro lado, una quinceañera Moon Ga Young actuó como la hermana menor de Lee Shin (Jung Yonghwa).

“Fue lindo reencontrarme con Ga Young después de una década. Trabajé más escenas con ella y nos hicimos cercanas, realmente deseo que siempre esté saludable”, expresó en la entrevista con News1.

Doramas de Im Se Mi

La carrera de Im Se Mi inició como modelo a los 17 años en el 2004. Uno de sus primeros dramas en televisión fue Pure Pumking Flower de la SBS en 2010.

En el 2013, actuó en That Winter, the winter blows con Song Hye Kyo. Al año siguiente tuvo su primer rol principal con “Only love”.

Algunos dramas recientes de Im Se Mi fueron When the weather is fine (2020) donde interpretó a la amiga de Hae Won y su protagónico en My Secret Terius (2018) al lado de So Ji Sub.

Im Se Mi, de cabello corto y a la izquierda, en drama policial del 2018. Foto: MBC

.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.