Director de True beauty habla del casting de Hwang In Yeop como Seojun

Con el furor vigente por el final de True beauty, el director del popular drama escolar reveló cómo fue trabajar con Moon Ga Young y Cha Eunwoo. También habló sobre cómo eligió a Hwang In Yeop para interpretar a Seojun, quien se convirtió en el personaje más querido de la serie.

La expectativa por True beauty fue palpable desde su primer anuncio. Al ser la adaptación de un famoso webtoon (Secretos de belleza), contaba con una considerable base de fans que podía aceptar o rechazar la versión.

Claramente, la elección del elenco era tema clave para el éxito del drama. El parecido con las ilustraciones de Yaongyi era solo uno de los criterios, pues cada personaje tenía complejidades que los actores escogidos debían ser capaces de absorber.

Cuando se anunció el reparto, los comentarios eran dudosos al ver a Hwang In Yeop como Seojun. Ello se debía que el actor no era tan conocido como sus coestrellas, tenía casi 30 años y debía pasar como un estudiante de secundaria. Sin embargo, su aparición en pantalla fue suficiente para probar que era capaz de lograrlo.

Kim Sang Hyub, director de True beauty, reconoció el potencial de In Yeop en su audición.

“Hwang In Yeop es un actor rookie, y es un poco mayor comparado a sus compañeros así que tuve que pensar mucho sobre darle el papel tras pasar el casting. Sin embargo, no quería dejarlo ir porque tenía mucho carisma. Él tiene un buen tono de voz, que es encantador, sexy y también puede ser tierno”, comentó en entrevista para News1.

“Él hizo un gran trabajo en True beauty y es un actor que puede encajar bien en diversos géneros. Tiene alto potencial y variedad de lados suyos para ofrecer”.

Moon Ga Young y Cha Eun Woo

El director también habló del esfuerzo de Moon Ga Young, la actriz de mayor trayectoria del grupo. A pesar de que no es su primera comedia romántica, supo diferenciar a Jugyeong de otros personajes suyos. “No es fácil hacer comedia, escenas emocionales y una actuación que revele el interior del personaje”.

Por otro lado, comentó que Cha Eunwoo fue muy observador y diligente para interpretar a Suho. Él conversaba con los guionistas para llegar a construir mejor a su personaje.

“En particular, las escenas emocionales de la segunda mitad del drama no eran sencillas, pero él estaba inmerso en su rol. Varias de estas secuencias fueron filmadas sin errores. Me pregunto si Eunwoo se divirtió al expresar sus fortalezas. Tengo mucha expectativa por su siguiente trabajo”, expresó.

