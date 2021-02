Bi Rain, ‘Rey del K-pop’ y famoso actor coreano, evalúa hacer su esperado regreso a la pantalla chica después de dos años de ausencia en el rubro.

El 5 de febrero KST, la agencia representante del ícono confirmó que está considerando de manera positiva protagonizar la próxima serie Ghost Doctor. La misma sería su primer trabajo en K-dramas desde el 2019, si llega a aceptar la oferta.

“Rain se encuentra actualmente en conversaciones para aparecer en el drama Ghost Doctor, con una perspectiva favorable”, declaró la empresa a los medios locales.

Rain (Jung Ji Hoon) debutó en 2002 con un tema titulado como su nombre artístico. Foto: Rain Company

Se comparte que el proyecto televisivo, programado para ser emitido este 2021, buscará dar una nueva propuesta a los espectadores al mezclar los géneros médico y paranormal, con la temática de fantasmas como punto resaltante.

De manera adicional, confirmaron que contará con la dirección de Boo Sung Chul, quien destaca por su labor como PD de The heirs y Jang Ok Jung, lives in love. Kim Eun Hee, escritora de Live up to your name, estará a cargo del guión.

Si las conversaciones entre producción y artista resultan positivas, Rain asumirá su primer reto televisivo desde Welcome 2 life, comedia romántica de fantasía que coprotagonizó con Im Ji Yun en 2019 para el canal MBC.

Mientras tanto, continúa brillando en sus facetas como cantante, modelo y figura del entretenimiento. En recientes actualizaciones, anunció el debut de un grupo K-pop creado bajo su sello personal, lanzó “Switch to me” junto a J. Y. Park y estelarizó, con su esposa, la también célebre artista Kim Tae Hee, un anuncio para la marca de camas La Cloud.

