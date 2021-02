Muere Kim Bo Kyung, actriz de K-dramas y cine coreano, a los 44 años

La actriz Kim Bo Kyung falleció a los 44 años de edad, según informaron medios coreanos este 5 de febrero. La interprete tenía una carrera promisoria en cine y televisión; sin embargo, tuvo que alejarse progresivamente de las pantallas por el tratamiento de su enfermedad.

Según los familiares de Kim Bo Kyung, ella llevaba luchando contra el cáncer hepático desde hace 11 años. Lamentablemente, falleció el martes 2. Su cuerpo fue llevado al camposanto Busan Memorial Park luego del funeral respectivo.

¿Quién fue Kim Bo Kyung?

Kim Bo Kyung nació en 1977 y dio los primeros pasos de su carrera como graduada del Departamento de Teatro de la Universidad Nacional de Arte de Seúl.

En el 2001, hizo su debut en la pantalla grande con la película Friend, que en su tiempo de estreno fue la más taquillera del cine coreano. En este proyecto actuó con los famosos Jang Dong Gun y Yu Oh Seong. Kim Bo Kyung interpretó a Jin Sook, la vocalista de la girlband Rainbow, y con ese papel fue nominada a mejor actriz novata en los Blue Dragon Awards.

Películas de Kim Bo Kyung

Luego de Friend, Kim Bo Kyung continuó apareciendo en películas como R. U Ready? (2002) y My little bride (2004). Además, tuvo uno de los roles principales en Epitafio (2007), una cinta de terror.

También actuó en Paju (2009) y The day he arrives (2011). Ambas fueron estrenadas en prestigiosos festivales de cine.

Kim Bo Kyung en la película thriller de época, Epitafio. Foto: Hancinema

Dramas de Kim Bo Kyung

En televisión, tomó roles secundarios en proyectos como School 4 (2001), de la tradicional serie de KBS, Behind the white tower (2007) y el drama de reporteros Spotlight (2008).

En el 2012, protagonizó el drama It was love (también conocido como Maybe love), en el que interpretó a una mujer que interfiere en el matrimonio de su mejor amiga. La historia se desarrolló en 144 episodios. Durante el tiempo de esta serie, Kim Bo Kyung ya había empezado su tratamiento contra el cáncer.

Kim Bo Kyung (cabello recogido) fue parte de Maybe love, una serie sobre intrigas matrimoniales. Foto: MBC

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.