Kim Soo Hyun y IU: actor publica tierno video para el Celebrity challenge

La cantante y actriz IU promociona su nuevo éxito musical “Celebrity” para instar a sus fans a realizar un reto por redes sociales. El 4 de febrero, Kim Soo Hyun, uno de sus más grandes amigos dentro de la industria desde que ambos actuaron juntos en Dream High, también se unió a la tendencia.

El protagonista del drama Está bien no estar bien (It’s okay to not be okay) actualizó su perfil de Instagram sorprendiendo a sus casi 10 millones de seguidores. El video de su montaje para el Celeb challenge muestra fotos de su vida cotidiana y momentos tras bambalinas.

Dos imágenes que eligió para su collage hacen referencia a la cantante (cuyo nombre real es Lee Jieun). Una de ellas revela una placa para IU. “Un set conmemorativo especial para la cantante IU, como conclusión del drama The Producers”, reza el souvenir que la agasaja por su actuación en la miniserie del 2017. Kim Soo Hyun fue su co-estrella en ese proyecto.

Souvenir entregado a IU. Foto: Kim Soo Hyun/Instagram

En otra imagen, el actor ocupa la silla que lleva el nombre de la aclamada compositora. Según los comentarios en la red, esta captura se habría tomado en el set de Hotel del Luna, otro proyecto que reunió a estas estrellas brevemente. Kim Soo Hyun fue invitado a hacer un cameo en el capítulo final de dicho K-drama.

Kim Soo Hyun apareció en el ep-16 de Hotel del Luna, drama protagonizado por IU. Foto: captura

Esta foto pudo haberse tomado en el set de Hotel del Luna. Foto: Kim Soo Hyun/Instagram

En el 2017, Kim Soo Hyun fue parte del videoclip “Ending Scene” de IU, por lo que no es la primera vez que la apoya en su faceta musical.

IU y “Celebrity”

El Celeb challenge que inició IU anima a sus seguidores a crear un montaje con fotos que revelan quiénes son tras el glamour habitual de las redes sociales. Ello en relación a su canción “Celebrity”, cuyas letras hablan del valor de ser único.

Por el momento, IU está enfocada en la promoción de su siguiente disco. En el plano de la actuación, tiene pendiente el estreno de la película “Dream” con Park Seo Joon.

.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales