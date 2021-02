BTS Notes: Taehyung canta versión a capela de “Blue & Grey”

La voz de V conmovió una vez más a ARMY. Kim Taehyung es el quinto miembro de BTS en revelar contenido para Notes, clips especiales detrás de la producción del álbum BE. Este disco será relanzado con una nueva versión BE (Essential edition) el próximo 19 de febrero.

“Blue & Grey” es la canción escrita y co-producida por V, uno de los barítonos de la boyband. En el clip, el artista deja oír su timbre de voz sin acompañamiento musical mientas interpreta el tema que originalmente iba a ser parte de su mixtape individual.

Cómo se creo “Blue & Grey”

Tal como reveló uno de los colaboradores en la producción de la canción, Taehyung dio la idea central para crear “Blue & Grey”. En una pieza para Weverse Magazine, el integrante de BTS ahondó en los motivos de su composición.

“La escribí cuando había tocado fondo, cuando realmente me preguntaba si podía lidiar con mi trabajo o no. Incluso los momentos que eran divertidos se sentían como obligaciones y mi vida se sentía sin rumbo. Esa clase de pensamientos me golpearon”, explicó en la entrevista.

Como relata V, pasaba por una época de ‘burn-out’ o agotamiento por la excesiva carga de actividades sobre él. “Tuve una época difícil, pensaba ‘¿qué me espera al final?‘ Es importante ser exitoso, pero también estoy tratando de ser feliz. ¿Por qué no puedo ser feliz ahora?”

Canción de Taehyung llegó a ser #1 en iTunes USA. Foto: Big Hit

Esta exploración de sus emociones dio como fruto la nostálgica lírica de “Blue & Grey”. Al compartirla con el público y “dejarla ir”, Taehyung esperaba que ayudase a sus fans que se identifican con ese sentimiento.

“¿Estás triste últimamente? Yo también. Estamos en el mismo bote ¿Quieres hablar de lo que sientes? A veces es como si te arrastrara un torbellino de estrés, ¿verdad? Quiero que mis oyentes me escuchen decirles eso (a través de la canción)”.

