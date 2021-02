Penthouse 2: ¿qué actores continuarán en la segunda temporada del drama?

El drama Penthouse recogió una ola de críticas positivas y premios tras su sobrecogedora primera parte por SBS. Ahora, el elenco está cada vez más cerca de volver a las pantallas con la segunda temporada de la historia. Sin embargo, en la audiencia quedó el misterio por la presencia (o ausencia) de una de las actrices principales.

La producción sigue la vida de familias acaudaladas que residen en el edificio más lujoso de la ciudad. Detrás de su apariencia, son personas que no tienen escrúpulos para defender su posición social.

Lee Ji Ah, Eugene y Kim So Yeon en la primera temporada de Penthouse. Foto: SBS

En la primera temporada, las actrices que lideraron el drama fueron Lee Ji Ah en el rol de Shim Soo Ryeon (la ‘reina del Penthouse’ que tenía la vida perfecta), Eugene en el rol de Oh Yoon He (una madre viuda determinada a entrar a la alta sociedad para defender a su hija) y Kim So Yeon.

La recordada ’Young Mi’ de Todo sobre Eva interpretó a la despiadada Cheon So Jin, una mujer que hace todo lo posible por conseguir sus deseos.

El 3 de febrero, SBS reveló las primeras fotos con los actores que continuarán con sus personajes en la segunda temporada de Penthouse: War in life.

Elenco de Penthouse 2. Foto: SBS

Orden de izquierda a derecha según la fotografía principal:

Yoon Jong Hoon como el doctor Ha Yoon Cheol

Park Eun Suk como Gu Ho Dong o Logan Lee

Bong Tae Gyu como el abogado Lee Kyu Jin

Kim So Yeon como la soprano Cheon So Jin

Eugene como Oh Yoon Hee

Shin Eun Kyung como Kang Ma Ri, quien lleva una doble vida

Yoon Joo Hee como Go Sang Ah, esposa de Lee Kyu Jin

Um Ki Joon como el millonario Joo Dan Tae

Ha Do Kwon como el profesor de ópera Ma Du Ki.

En el video adjunto también aparecen los actores juveniles que destacaron durante la primera parte de Penthouse: Kim Hyun Soo (Bae Ro Na), Kim Young Dae (Joo Seok Hoon), Han Ji Hyun (Joo Seok Kyun), Choi Ye Bin (Ha Eun Byeol), Jin Ji Hee (Yoo Jenny) y Lee Taebin (Lee Min Hyeok).

No obstante, la actriz Lee Ji Ah no apareció en las imágenes de la lectura de guion. Su personaje aparentemente murió en la primera temporada; sin embargo, entre la audiencia se especuló que podría dar la sorpresa en la segunda entrega. Ello cobró fuerza cuando SBS lanzó el aviso de Penthouse 2 con el poster que incluía su fotografía.

Primer cartel oficial de Penthouse 2. Foto: SBS

Del mismo modo, Oh Yoon He también había sido herida gravemente minutos antes de terminar la historia. Algún artificio logró salvarla, ya que se le ve en busca de venganza en el tráiler de la segunda entrega.

Penthouse 2 se estrenará el 19 de febrero por SBS y competirá en el horario estelar de viernes y sábado.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.