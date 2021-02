Kang Ha Neul: revelan el cameo del actor en River where the moon rises

Kang Ha Neul aparecerá en River where the moon rises, drama protagonizado por Kim So Hyun y Ji Soo. Foto: KBS 2TV

El famoso intérprete rechazó la oferta del protagónico del K-drama con Kim So Hyun, pero aceptó realizar una aparición especial.