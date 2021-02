Continúan los proyectos de Jinyoung después de dejar JYP Entertainment. El 3 de febrero, el actor ídolo fue confirmado como uno de los protagonistas de Devil judge, próximo drama judicial del canal tvN.

El nuevo K-drama retratará el rostro que la justicia adopta cuando se imparte mediante un show en vivo en las salas de audiencias, donde si bien participa toda la nación, emerge la figura de un ‘juez diablo’ titular que podría ser el héroe del pueblo o un siniestro hombre usando la máscara de la ley.

Elenco principal de Devil judge

En Devil judge, Jinyoung interpretará a Kim Ga On, un profesional asociado que destaca al ser un rayo de esperanza en la sociedad distópica.

Según adelanta la producción del drama, aunque el personaje perdió de niño a sus padres y tuvo una dura infancia, trabajó de forma ardua para conseguir por sí mismo sus metas, incluyendo su primer nombramiento. Además, es paciente y tenaz, pero cae en el desconcierto al presenciar los actos del ‘juez diablo’.

Park Jinyoung es un cantante, bailarín, compositor, actor y MC coreano de 26 años. Foto: BH

Junto a la superestrella del K-pop, fueron anunciados en el reparto estelar Ji Sung, Kim Min Jung, y Park Gyu Young.

Ji Sung, de 43 años, dará vida a Kang Yo Han, el llamado ‘juez diablo’ que castiga a los sedientos de poder usando la máscara de la ley en el show en vivo de la sala de audiencia. Destila elegancia por su aspecto físico, pero en realidad nadie conoce su forma de ser.

Ji Sung es un actor surcoreano, nacido el 27 de febrero de 1977. Crédito: Instagram

Kim Min Jung será Jung Sun Ah, la mayor rival de Yo Han y CEO de una importante fundación relacionada a la responsabilidad social corporativa. Gracias a su dotada inteligencia y porte, se relaciona con muchas personas importantes, incluido el ‘juez diablo’. Además, tiene la facultad de remecer a la nación si se lo propone.

Kim Min Jung es una actriz coreana de 38 años. Foto: WIP Entertainment

Finalmente, completa el reparto principal Park Gyu Young, quien viene sorprendiendo al público por sus trabajos en It’s okay to not be okay y Sweet home.

En esta oportunidad, la actriz en ascenso interpretará a Yoon Soo Hyun, una detective de policía que se encuentra tras los pasos de Kang Yo Han. Respecto al rol, se ha compartido que es casi como la hermana del personaje de Jinyoung ya que crecieron juntos y son amigos desde la infancia. Además, es popular por su personalidad y apariencia entre la mayoría, a excepción de Kim Ga On.

Park Gyu Young es una actriz de 27 años. Foto: naver

Estreno de Devil judge

Dirigida por Choi Jung Gyu y escrita por Moon Yoo Suk, Devil judge está prevista para ser emitida durante la segunda mitad del 2021.

Jinyoung de GOT7 y Ji Sung juntos en el drama coreano Devil judge. Foto: composición LR / Dispatch / Namoo Actors

