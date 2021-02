JB afirma sobre GOT7: “No es algo que se pueda separar fácilmente”

Los siete miembros de GOT7 dejaron JYP Entertainment el 18 de enero del 2021, luego del vencimiento del contrato exclusivo que los unió laboralmente a la agencia desde el debut en 2014.

Conforme han compartido, si bien dejaron la empresa que los vio nacer como conjunto, no se separarán. Incluso, en el futuro realizarán un comeback musical y promocionarán juntos de nuevo.

Mark, Yugyeom, Bambam, JB, Jinyoung, Youngjae y Jackson de GOT7. Foto: JYP

Mientras tanto, actualmente se dedican a sus actividades profesionales individuales en los más diversos rubros. En últimas actualizaciones, Mark regresó a su hogar en Estados Unidos, poco después de abrir su canal en YouTube, y Jinyoung firmó con la agencia de actores BH Entertainment.

Park Jinyoung es un cantante, bailarín, compositor, actor y MC coreano de 26 años. Foto: BH

Por su parte, a la fecha JB no ha dado luces de unirse a una empresa, si bien se afirma que ha recibido múltiples ofertas de especialistas en hip-hop y etiquetas de renombre mundial. Sin embargo, no se ha alejado de sus AhGaSe y, en el live que realizó por Instagram el 2 de febrero, reafirmó el futuro conjunto de GOT7. Además, aseguró que seguirá promocionando tanto en la boyband como en la subunidad de esta, JUS2 (junto con Yugyeom).

Im Jae Beom (JB) es un cantante, bailarín, actor, modelo, compositor, productor y MC coreano de 27 años. Foto: Dispatch

El líder del destacado grupo K-pop manifestó: “También promocionaré como JUS2 y GOT7. Todos, por favor, no se preocupen. Seguimos buscando diferentes formas de hacerlo. Vi a mucha gente diciendo sobre que nos distanciamos, pero no lo hicimos. (GOT7) no es algo que se pueda separar fácilmente”.

Im Jae Beom (nombre real) también afirmó que si el grupo forma una empresa, planean nombrarla como IGOT7 (otra nominación que recibe su fandom).

Puedes ver aquí su live completo.

JB en Instagram

La cuenta verificada de JB en Instagram es @jaybnow.hr. Actualmente, el ídolo suma más de cinco millones de seguidores.

Última publicación de JB en redes sociales. Foto: captura jaybnow.hr / Instagram

