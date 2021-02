Elkie deja CLC tras lograr fin de contrato con CUBE Entertainment

A partir del 3 de febrero del 2021, Elkie ya no pertenece a la alineación oficial de CLC. La cantante natural de Hong Kong logró finalizar su contrato con CUBE Entertainment, pedido que hizo en diciembre a través de sus abogados.

La compañía de entretenimiento confirmó la salida de Elkie de CLC a cinco años de su debut y señalaron que se llegó a un mutuo acuerdo respecto a la demanda de la artista. El breve comunicado finaliza con buenos deseos para ella; sin embargo, no hay detalle de alguna de las quejas que hizo la cantante sobre el manejo de las actividades del grupo femenino

“Nos gustaría informarles que el contrato exclusivo con nuestra artista ha sido anulado. Con ello, Elkie deja su posición en el grupo CLC. Esto concluye el acuerdo mutuo entre ambas partes. Agradecemos a los fans que apoyaron a Elkie y por favor, deséenle lo mejor en sus proyectos futuros”.

Con ello, CLC reduce su alineación oficial, de siete integrantes en el 2016 a cinco en la actualidad.

¿Por qué salió Elkie de CLC?

El 25 de diciembre se hizo público en Weibo una notificación firmada por un estudio de abogados dirigida a CUBE Entertainment. Este documento señalaba el inicio de una demanda legal para terminar anticipadamente el contrato de Elkie con la mencionada empresa.

Según los argumentos que transmitió la defensa de Chong Ting Yan (nombre real de Elkie), la empresa no respetó las condiciones ofrecidas a la artista K-pop.

“La agencia ocultó las declaraciones de ingresos a la señorita Chong. No se le pagaron sus honorarios a pesar de que ella cumplió con las responsabilidades del contrato. Además, se informó que no habría apoyo para el desarrollo de CLC en el 2020. La agencia no ha dado planes razonables para el futuro de Chong”.

Cinco días después, Elkie publicó una carta de despedida en su perfil personal de Instagram. Esta misiva escrita a mano, dirigida a Cheshire (fandom de CLC), confirmó su intención de partir hacia nuevos prospectos laborales.

“Es triste que muchas veces no pude hacer lo que quería hacer, me he encontrado con muchos obstáculos en el camino. Lamentablemente, no pude mostrarles lo máximo de mi capacidad. Por el momento, siento que no he sido una artista exitosa, al menos no estoy satisfecha con lo que he hecho para ustedes. Por eso me di cuenta que no debo ignorarlo más. Quiero mostrar todo mi potencial a los que más amo”

Elkie agradeció a las miembros de CLC, a quienes mencionó como su familia y pidió a sus admiradores que la apoyaran en las aventuras que le esperan en el futuro.

