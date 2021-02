Kim So Hyun revela nuevos detalles de su rol en River where the moon rises

Mientras espera el estreno de Love alarm 2, Kim So Hyun comparte nuevos detalles de su personaje en River where the moon rises.

Reinterpretando el clásico cuento coreano de Goguryeo, el próximo K-drama dirigido por Yoon Sang y escrito por Han Ji Hoon, retratará el romance de la princesa Pyeonggang y On Dal, inmerso en un antiguo reino con conflictos por el poder.

Kim So Hyun y Ji Soo fueron escogidos para dar vida a los protagonistas. En particular, la actriz ícono de 21 años asumió este desafío como el primer personaje de acción que interpreta en un drama histórico.

Kim So Hyun y Ji Soo en lectura del guion de River where the moon rises. Foto: Soompi

Adicionalmente, deberá mostrar dos facetas de un mismo personaje, ya que la princesa Pyeonggang también es Yeom Ga Jin, una aguerrida guerrera. Como se reportó de forma previa, en razón a sus aspiraciones de convertirse en la primera mujer gobernante del imperio.

Sobre el reto de su complicado rol, la estrella de raíces australianas compartió: “A veces Pyeonggang es fría e impasible, pero es una figura que siempre tiene un cálido corazón. Ella hará cualquier cosa por lo que desea proteger”.

Kim So Hyun será una guerrera en su próximo K-drama. Foto: KBS

Conforme se acerca el estreno de River where the moon rises, los teasers liberados entusiasman al público por la versatilidad de la protagonista femenina. Principalmente, causó gran emoción ver a la famosa empuñando un arma en el campo de batalla.

Respecto a la citada toma, So Hyun manifestó: “Me sentí extraña porque era la primera vez que hacía escenas de acción con una espada, así que vi muchos videos de acción. Filmé mientras hacía muchas preguntas y aprendía de los dobles de acción. Estudié mucho sobre lo que podía hacer para interpretar mejor mis emociones”.

“Tuve que interpretar muchas transformaciones dentro de un proyecto. Me concentré más en las partes de actuación. En particular, para parecer diferente, traté de hacer cambios en el tono de voz mientras recitaba mis líneas o mi expresión de emociones sin exagerar”, puntualizó.

Estreno de River where the moon rises

River where the moon rises será estrenado el 15 de febrero a las 9.30 p.m. KST por el canal coreano KBS2. No se ha confirmado aún su emisión simultánea en plataformas internacionales como Netflix y Viki.

