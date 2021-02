Sowon de GFRIEND: agencia Source Music pide disculpas tras polémica de idol

Después de la controversia en torno a las fotos de Sowon, líder de GFRIEND, la agencia Source Music ha compartido el panorama completo de la problemática y ha emitido disculpas públicas.

El 31 de enero KST, la ídolo K-pop reveló en su Instagram personal imágenes donde se le ve posando de forma alegre al lado de un maniquí identificado como la figura de un soldado nazi, por el vestuario.

Si bien la publicación fue eliminada rápidamente, usuarios que guardaron las fotos las difundieron de manera amplia en otras redes sociales como Twitter. En esta última, Sowon se volvió tendencia mundial mientras los fans esperaban sus disculpas y las de su agencia representante por el acto que causó “dolor en personas de todo el mundo”.

“Estoy decepcionado de Sowon, pero me alegro de que las haya borrado. Necesita disculparse... Los nazis no son amigos o alguien a quien puedas abrazar o mirar con tanto amor. Son asesinos. Mataron a 6 millones de judíos, de ellos 1.5 millones de niños. Por cierto, soy judío con antecedentes familiares relacionados al Holocausto, así que no crean que no tengo nada que decir al respecto. También sigo a GFRIEND, así que no digan que ella no es mi ídolo”, comentó un internauta en un post que recibió más de 15 mil ‘me gusta’.

Fan de GFRIEND tras las imágenes de Sowon. Foto: captura KOOSDOLLZ / Twitter

Conforme notaron los admiradores, la locación donde fueron tomadas las imágenes se usó en diciembre del año pasado para grabar el VCR del comeback de GFRIEND con el Walpurgis night.

VCR de GFRIEND. Foto: Koreaboo

Horas después de la controversia, la agencia de la famosa coreana de 25 años publicó en Weverse un comunicado describiendo cómo se desarrollaron los hechos. Asimismo, pidió perdón a nombre de la empresa y actualizó sobre el estado de la ídolo.

Este es su mensaje completo.

Disculpas públicas de Source Music, agencia de GFRIEND. Foto: captura GFRDofficial / Twitter

“Buenos días, este es SM.

Nos disculpamos profundamente por causar controversia con el video detrás del programa de regreso VCR de nuestro artista GFRIEND, y las fotos subidas por la miembro Sowon.

En noviembre del año pasado, para el VCR del programa de regreso del nuevo álbum, una compañía de producción subcontratada alquiló un café en Paju, y nuestro personal tomó videos detrás de escena en el sitio de rodaje, así como varias fotos para el artista.

Durante el proceso de verificación en el lugar del día de la filmación, el departamento a cargo no sabía que había un problema con el atuendo del maniquí. Después de eso, en el proceso de subir el vídeo detrás de escena (12 de diciembre) y las fotos (31 de diciembre), pasamos por una inspección y discusión internas, pero lo subimos sin conocer todas las partes problemáticas.

Nos disculpamos por no poder confirmar de antemano que hay accesorios inapropiados en el sitio de filmación, por no poder inspeccionar a fondo el contenido durante el proceso de filmación, por no prestar mucha atención a los hechos históricos y los problemas sociales.

Inclinamos la cabeza y nos disculpamos con aquellos que se hayan sentido incómodos con estos vídeos y fotos.

Se corrigió la parte problemática del vídeo relacionado. La propia artista reconoció el significado de la imagen, estaba muy sorprendida e inmediatamente borró las fotos y se sintió profundamente responsable de publicarlas, y está desconsolada.

Tendremos muy en cuenta que los contenidos que producimos y compartimos afectan a muchas personas, y en el futuro, prestaremos más atención a los problemas sociales. Nos disculpamos profundamente una vez más con aquellos que pueden haber sido heridos con el vídeo y las fotos”.

Sowon es una cantante, bailarina, rapera, modelo y MC coreana de 25 años. Foto: Source Music

