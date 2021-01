Sowon de GFRIEND publica fotos posando junto al maniquí de un soldado nazi

Sowon, líder de GFRIEND, se encuentra en polémica luego de revelar en redes sociales fotos que la retratan junto al maniquí de un soldado nazi.

El 30 de enero KST, la estrella del K-pop subió a su cuenta personal de Instagram (@onedayxne) una serie de tomas de sí misma posando de forma alegre con una figura de plástico de tamaño real.

La estatua fue identificada como la representación de un soldado nazi en base a su vestuario: el uniforme usado por los militares del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, conforme a los registros históricos.

Aunque las fotos fueron borradas de forma rápida de Instagram, muchos fanáticos lograron guardarlas y difundirlas en otras redes.

En particular, un usuario de Twitter, identificado como fan de GFRIEND y judío, las replicó visibilizando la violenta historia detrás de la estatua. Esta es la traducción de su post, que ha recibido más de 15.000 ‘me gusta’ y fue compartido 25.000 veces.

“Estoy decepcionado de Sowon, pero me alegro de que las haya borrado. Necesita disculparse... Los nazis no son amigos o alguien a quien puedas abrazar o mirar con tanto amor. Son asesinos. Mataron a 6 millones de judíos, de ellos 1.5 millones de niños. Por cierto, soy judío con antecedentes familiares relacionados al Holocausto, así que no crean que no tengo nada que decir al respecto. También sigo a GFRIEND, así que no digan que ella no es mi ídolo”.

En un comienzo, los seguidores postulaban que los retratos de la famosa coreana fueron captados en alguna visita a un museo. No obstante, luego de revisar materiales recientes del grupo, resaltó que la locación fue usada para el VCR del showcase comeback de GFRIEND, con motivo del álbum Walpurgis Night, de finales del 2020. Según se difunde, la instalación sería un popular café donde se han filmado numerosos dramas.

Independientemente del contexto de las imágenes, los seguidores del K-pop exigen disculpas públicas a la artista y su firma representante, por “causar dolor y ofender a personas de todo el mundo”.

Entretanto, el nombre de Sowon asciende en las principales tendencias globales de Twitter.

