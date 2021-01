BLACKPINK, The show: lanzan espectáculo de drones para celebrar concierto

Este 31 de enero, BLACKPINK tendrá su primer concierto online por YouTube Music. Uno de sus auspiciadores preparó un show de drones para celebrar a las cantantes surcoreanas en un día especial para su carrera musical.

Globe, una empresa de Filipinas, organizó The opening act en la ciudad de Manila. El espectáculo de luces se realizó el viernes 29 con decenas de drones que se posicionaron en el cielo y formaron los nombres de cada una de las integrantes de BLACKPINK.

Drones de GLOBE por el concierto de BLACKPINK. Foto: GLOBE

“Encendamos el cielo para nuestras reinas”, expresó la compañía de telecomunicaciones al compartir el homenaje a las intérpretes de “Lovesick Girls”

AQUÍ puedes ver el video completo del show.

¿Cómo ver el concierto de BLACKPINK?

Jennie, Rosé, Jisoo y Lisa tomarán el escenario con performances especiales de The album, su última producción musical. Estas canciones serán parte del setlist de THE SHOW. Pero las sorpresas no terminan allí.

Rosé anunció que estrenará el tema con el que hará su debut como solista dentro de pocas semanas. El teaser de este ya se lanzó en el canal de BLACKPINK.

Para ver el concierto es necesario comprar la membresía de BLACKPINK en YouTube. El plazo máximo para hacerlo es hasta una hora antes de que empiece el evento. The show se realizará a el 31 de enero a las 2.00 p. m. KST y a las 0.00 a. m. en hora peruana. El precio de las entradas es de 120 soles según moneda peruana.

