True beauty, episodio 14: la pelea y bromas de Cha Eun Woo y Hwang In Yeop

Una de las escenas que más destacó del episodio 14 de True beauty fue la pelea que tuvieron Suho y Seojun, el último se animó a retar a su amigo para que el ganador pueda pedirle al perdedor “concederle cualquier deseo”.

Captura del detrás de cámaras de True beauty con Cha Eun Woo y Hwang In Yeop. Foto: tvN

Según la escena vista en la emisión de tvN, el personaje de Hwang In Yeop escondió sus intenciones al proponer la apuesta, quería que Cha Eun Woo le diera permiso para que él pudiera confesarle su amor a Moon Ga Young.

En la transmisión original se vio un momento tenso y lleno de adrenalina entre los dos actores, pero el detrás de cámara mostró que ambos pasaron un momento divertido.

En los behind the scenes se ve a Cha Eun Woo riendo por las poses que realizaba Hwang In Yeop, este último al ver la sonrisa de su compañero también perdía la concentración.

Otro de los momentos divertidos durante el rodaje de True beauty fue cuando el intérprete de Seojun realizó su tradicional broma de “Eres mío”, mientras miraba a la cámara y señalaba al actor que da vida a Suho.

Asimismo, Cha Eun Woo sorprendió al sacar del interior de su uniforme (el pecho) varios parches para mantener una equilibrada la temperatura corporal.

En otra parte, el actor de Seojun simuló pasarle un micrófono al integrante de ASTRO para que pueda cantar ante las risas del personal de producción del drama de tvN.

Aquí puedes ver todo el detrás de cámaras del capítulo 14.

Mientras tanto, True beauty estrenará su episodio 15 el próximo miércoles 3 de febrero a las 10.30 p. m. (KST).

