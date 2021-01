Borran videos de BTS en TLLS de James Corden y otros shows estadounidenses

El 29 de enero, un hashtag dirigido a Big Hit se convirtió en tendencia mundial debido a que alrededor de 20 videos de BTS habían sido removidos de los canales oficiales de reconocidos programas estadounidenses. El fandom ARMY, visiblemente incómodo por lo sucedido, usó las redes para pedir algún tipo de respuesta sobre el hecho.

Debido a la gran popularidad de BTS, el grupo comenzó a visitar shows internacionales a partir del 2017. Mientras su fama ascendía, Bangtan llevó su espectáculo musical a programas como Saturday Night Live, The Tonight Show with Jimmy Fallon, Britain’s got talent y más. Varias de estas performances son consideradas icónicas dentro del fandom y habían acumulado millones de visualizaciones.

BTS presenta "Boy with luv" en los Billboard Music Awards 2019. Foto: AFP

Si bien algunos de estos videos tienen ‘réplicas’ en canales de fans, lo ideal es que permanezcan en los sitios oficiales. Por tal motivo, ver que varias de estas presentaciones han sido eliminadas u ocultadas dio lugar a una ola de críticas.

Esta es la lista de canciones que no están visibles en sus canales oficiales.

BBMAs: “Fake Love”

BBMAs: “Boy with luv”

AMAs: “DNA”

Britain’s got talent: “Boy with Luv”

Good Morning America: “Idol”

TLLS with James Corden: “DNA”

TLLS with James Corden: “Fake Love”

TLLS with James Corden: “Black Swan”

Saturday Night Live: “Boy with luv”

Saturday Night Live: “Mic Drop”

GMA concierto: “Boy with Luv”

GMA concierto: “Fire”

NYRE: “Mic Drop”, “DNA”, “Boy with Luv”, “Make it right”

Jimmy Kimmel (Miniconcert): “Blood, sweat and tears”, “Fire”, “Save me”, “Go go”, “I need u”.

Controversia por videos de BTS. Foto: Twitter

La mayoría de estas performances tienen más de un año de haber sido realizadas. La más reciente es la de “Black Swan”, que fue grabada en enero del 2020 y resultó ser la última oportunidad que BTS tuvo para cantar frente a sus fans antes de la pandemia.

El hashtag #BigHitBuyPerformanceRights responde a una posible explicación de lo sucedido con los videos. Según algunos internautas, el contrato de copyright por las presentaciones dura un año. Lo que se debate es quién tiene que pagar una vez que este se vence.

Unos señalan que Big Hit es quien debe adquirir los derechos, mientras otros aseguran que los programas de TV son responsables de pagar a BTS para que puedan contar con sus videos en sus plataformas.

Comentarios sobre los videos de BTS en TV internacional. Foto: captura/Twitter

Comentarios sobre los videos de BTS en TV internacional. Foto: captura/Twitter

Aunque este tema es tendencia a nivel global, todavía no hay explicaciones formales de ninguna de las partes involucradas.

