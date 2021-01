Tu Tontawan de F4 Thailand: “La sociedad es fea, no nosotros”

A sus 20 años, la tailandesa Tu Tontawan está lista para debutar como actriz interpretando a Gorya, la protagonista femenina de F4 Thailand, próximo drama remake de Hana yori dango (Boys over flowers).

Los admiradores de las series improntas del país asiático, también llamadas lakorns, se encuentran a la expectativa por el desempeño que ha mostrado en el teaser de su trabajo debut. Aunque breve, el video capturó su talento y la química que tiene con los nuevos F4, en especial, con su coestrella y pareja para la ficción Bright Vachirawit.

Mientras espera la fecha oficial de estreno de F4 Thailand, Tu Tontawan también ha ganado el corazón de los fanáticos por su personalidad, y en una reciente actualización de Instagram trasmitió fortaleza a quienes reciben críticas negativas por su aspecto físico.

Vía las historias de su cuenta oficial @tontawan, el 27 de enero ET compartió cuatro capturas con mensajes de aliento para las víctimas del boby shaming, la tendencia tóxica en redes sociales cuya principal característica, como el nombre indica, es el avergonzamiento de las personas por su cuerpo.

Tu Tontawan como Gorya en F4 Thailand, drama tailandés inspirado en Hana yori dango (Boys over Flowers o Meteor garden). Foto: GMMTV

En la primera imagen, la también modelo expuso una conversación donde usuarios, a quienes cubrió los nombres, practicaban la conducta dañina contra su persona. Al texto que acompañó la imagen original (Para cualquiera que esté pasando por un momento difícil y sufriendo vergüenza corporal, no se avergüence de quién es usted. Eres hermoso), agregó: “A esto me refiero cuando digo que la educación es importante”.

Tu Tontawan, de F4 Thailand, en las historias de Instagram. Foto: yourborboleta / Twitter

La segunda captura replica una reciente publicación de @thatmadwomann con ilustraciones de la diversidad corporal de las mujeres. “Todos los cuerpos son hermosos sin importar lo que la sociedad te diga”, se aprecia como título.

Tu Tontawan, de F4 Thailand, en las historias de Instagram. Foto: yourborboleta / Twitter

En la tercera, reprodujo el inicio de un artículo introductorio sobre el body shaming, y compañó la imagen con la frase: “No tienes que agradarme, pero al menos trata de respetar a los demás y edúcate”.

Tu Tontawan, de F4 Thailand, en las historias de Instagram. Foto: yourborboleta / Twitter

Gorya de F4 Thailand cerró con broche de oro subiendo la más reciente foto de su feed con un largo texto de apoyo en tailandés, el cual compartimos en su totalidad.

“En realidad, constantemente me avergüenzo de mi cuerpo, pero no me lo guardo para pensar en ello porque tengo una alta autoestima. Pero llega el punto en que otras personas que leyeron estos comentarios, no solo yo, sino otros, también se sienten mal (consigo mismos). Es un impacto indirecto, que hace que otros que lean estos mensajes también se vean afectados negativamente en su confianza.

Todavía tengo el aliento de todos los que comentan para felicitarme, pero aquellos que no son famosos no conocen esto, así que quiero hacerles saber que estoy aquí animándolos.

Todos tenemos nuestra propia belleza. Ten confianza en ti mismo y ámate más a ti mismo. La sociedad es fea, no nosotros”.

Tu Tontawan, de F4 Thailand, en las historias de Instagram. Foto: yourborboleta / Twitter

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.