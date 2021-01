BLACKPINK en TLLS de James Corden: lo que no se vio de su entrevista

Por segunda vez, BLACKPINK acaparó la atención de los BLINK y público en general al presentarse en el programa The late late show with James Corden. Jennie, Jisoo, Rosé y Lisa respondieron las preguntas del entrevistador y presentaron “Pretty savage”, como previa a The show el próximo 31 de enero.

Presentación de BLACKPINK en The late late show

Entrevista de BLACKPINK en TLLS

Entrevista en Español de BLACKPINK en TLLS

James Corden inició la entrevista consultando a Lisa si es que las miembros de BLACKPINK tienen alguna tradición antes de subir al escenario.

“Sí, por supuesto. Justo antes de subir al escenario, siempre nos gusta reunir nuestras manos y en vez de subirlas las bajamos lentamente. Es nuestra forma de animar”.

Al respecto, James Corden dijo que a partir de ahora pensará en esa anécdota cada vez que las vea sobre el escenario.

Sobre lo que esperan ver los BLINK en The show online de BLACKPINK, Jennie habló sobre el proceso de preparación y los sentimientos que tiene sobre el evento próximo a realizarse el 31 de enero.

“Bueno, dado que es nuestro primer concierto virtual, estábamos muy preocupadas al principio, pero prepararlo fue muy divertido en los últimos meses y actualmente estamos en lugar de nuestro concierto en vivo, como pueden ver (...) Tuvimos un gran personal, una gran banda, genial, todo. Así que cada vez fue más y más divertido. Y estamos muy emocionadas de que nuestros BLINK lo vean y puedan verlo en el canal de YouTube”.

Por su parte, Jisoo mencionó que espera interactuar con el fandom el 31 de enero. La artista dio su respuesta en coreano y Jennie lo tradujo al inglés.

“Extraño escuchar a BLINK, su energía y no puedo esperar para poder interactuar con ellos en el escenario”.

En otro momento, James Corden aprovechó para consultar a Rosé sus expectativas acerca de su lanzamiento como solista el mismo día del concierto en línea.

“Me siento muy emocionada de cantar mi primer tema en el show para mis fans. Estoy segura que muchos fanáticos han estado esperando y que también están emocionados por ello. Así que es muy especial que finalmente pueda presentarlo”.

La traducción de la entrevista al español la realizó BLACKPINK Ecuador.

