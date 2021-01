Atuendo de Seo Ye Ji en los APAN Star Awards fue un vestido de novia

El estilo de Seo Ye Ji resaltó durante su presencia en los APAN Star Awards realizados el pasado 21 de enero. Al investigar cuál era el traje exacto que usó, los fans encontraron que el bello vestido blanco pertenece a una colección especial para novias.

En la gala, Seo Ye Ji recibió dos trofeos en reconocimiento a la cautivadora interpretación de Go Moon Young en el K-drama It’s okay to not be okay. Su personaje, además de conquistar al público con su carácter peculiar, se convirtió en un referente de moda.

Para su paso por los APAN Awards, la actriz eligió un elegante vestido largo de color blanco con doble abertura en la falda. El atuendo estuvo decorado con plumas a la altura de los hombros.

Este traje es el vestido Lillia del diseñador Alon Livné, de la colección F/W 20 dedicada a novias (Alon Livné White).

Los atuendos de esta marca escapan a las estructuras de vestidos de boda tradicionales. Por ello, el modelo elegido por Seo Ye Ji no tuvo inconveniente en encajar como traje de gala para la ceremonia de premios.

Seo Ye Ji y el vestido que llevó a los APAN Awards 2020. Foto: APAN/Alon Livné

Seo Ye Ji recibió un saludo de la cuenta oficial de la marca, quienes resaltaron que “fue un honor” que la flamante estrella Hallyu les escogiera para ese importante evento.

Seo Ye Ji y el vestido que llevó a los APAN Awards 2020. Foto: Alon Livné/Instagram

Premios de Seo Ye Ji en los APAN Star Awards 2021

La protagonista de It’s okay to not be okay se llevó el Excellence Award, elegido por el jurado, y el premio de popularidad junto a su coestrella Kim Soo Hyun. Este último fue resultado de la votación de fans.

El actor Oh Jung Se, que tomó el rol de Moon Sang Tae, también fue premiado como Mejor actor secundario.

K-drama It's okay to not be okay. Créditos: Netflix y tvN

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.