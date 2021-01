Park Seo Joon anuncia el nombre oficial de su fandom a 10 años de su debut

Acercándose a cumplir una década en el rubro actoral, Park Seo Joon ha elegido el nombre oficial para su legión de admiradores.

El 25 de enero, el famoso coreano de 32 años subió a su canal en YouTube, Record PARK’s, un nuevo video titulado Encuentra el verdadero apodo del fandom. Como el nombre lo indica, el contenido registró el bautizo de su club de seguidores.

Park Seo Joon es un actor, modelo, cantante y MC coreano de 32 años. Foto: Dispatch.

En el clip de ocho minutos se comparte que el protagonista del popular K-drama Itaewon class recibió numerosas propuestas para la denominación. Así también lo mostró cuando comenzó a leer una larga lista de opciones remitidas por los propios admiradores.

Algunas de las alternativas fueron Assist, Doctor, Officer, Box, Darling, Joon Ba (abreviatura coreana de Look only at Park Seo Joon) y Seo Tap (combinación de Seo Joon, staff y step). Sin embargo, ningún nombre convenció al actor, pues él se mantuvo firme en su objetivo de encontrar uno divertido.

Después de leer las propuestas, más adelante regresó a Jeomju (encargado de la tienda, según traducción del coreano al español). “Creo que tiene una buena sensación”, manifestó.

Acto seguido, compartió el significado: “El nombre sugiere que todos los fans juegan un papel importante, ya que cada uno de nosotros representa nuestras propias ramas en algún lugar”.

Park Seo Joon elige el nombre oficial de su fandom. Foto: captura Record PARK's / YouTube

Park Seo Joon eligió la citada alternativa, y comentó: “Mi Jeomju, gracias. Gracias por sus muchas sugerencias. En el futuro, continuaré trabajando duro para convertirme en un actor con una influencia positiva en la sociedad para poder lucir bien para mi Jeomju”.

Luego de bautizar a su fandom, compartió a manera de despedida: “Aquellos que han comenzado a apoyarme recientemente y aquellos que me han apoyado desde mi debut son preciosos para mí. Con el fin de mostrar continuamente una imagen buena y madura a estas personas, me decidí por el apodo de los fans Jeomju, así que me convertiré en un Park Seo Joon que trabaja más duro. Por último, gracias de nuevo por enviar tantas sugerencias. ¡Todos, manténganse saludables y fuertes!”.

Tras el anuncio, Jeomjus de todas partes del mundo celebran en redes sociales su nacimiento, a una década del debut del famoso en el rubro actoral con la cinta deportiva Perfect game.

Jeomju, fan de Park Seo Joon, en redes sociales. Foto: captura vikibrasill / Twitter

Jeomju, fan de Park Seo Joon, en redes sociales. Foto: captura ParkSeoJun_ID / Twitter

Jeomju, fan de Park Seo Joon, en redes sociales. Foto: captura ParkSeoJoonBR / Twitter

Jeomju, fan de Park Seo Joon, en redes sociales. Foto: captura Parkseojoon_Th / Twitter

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.