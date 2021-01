Eunkwang de BTOB pide perdón tras controversia OT7 de los miembros

El líder de BTOB, Eunkwang, se ha pronunciado sobre la reciente polémica desatada por acción de los miembros Changsub y Peniel.

Como se reportó previamente, en el concierto online de la subunidad del grupo K-pop, BTO 4U, los citados ídolos en controversia levantaron siete dedos en varias oportunidades.

Muchos espectadores encontraron molestos los ademanes por la referencia a la formación original de la boyband, que incluye al exintegrante Ilhoon. Después de haber permanecido como destacado rapero desde el debut conjunto en 2012, el artista de 26 años se retiró en diciembre del 2020 tras confirmar que es investigado por presunto consumo de marihuana.

En el referido contexto, el 25 de enero, el destacado vocalista Changsub manifestó vía Instagram su posición. “Fue un gesto hecho con la intención de ‘no olvidemos a los nosotros de aquella época, lo grabaré en mi corazón para siempre’. Espero que esta intención no se desvirtúe”, se puede leer en su post.

Poco después, tomando su cargo como líder de BTOB y también a nombre personal, Eunkwang ha pedido perdón en una larga y emotiva publicación dirigida a sus fans Melody.

Pronunciamiento de Eunkwang tras polémica por acción de los miembros en concierto de BTOB 4U. Foto: captura btob_silver_light / Instagram

Compartimos aquí el mensaje completo del famoso coreano de 30 años.

“¡Hola! La controversia sucedió no hace mucho tiempo y, sin embargo, aquí estamos, volviéndolos a causar dolor. Como líder del equipo y como Seo Eunkwang, he decidido presentarme para compartir algunas palabras con todos ustedes.

En primer lugar, me gustaría disculparme con aquellos que fueron heridos por nuestras acciones en nuestro reciente concierto. Quiero decir que lo siento mucho desde el fondo de mi corazón. Sé que sus heridas anteriores aún no se han curado y, con ese dolor, todos estaban tratando de comenzar de nuevo viendo nuestro concierto; y como sé eso, me siento más apenado.

Honestamente, pensé que si seguía sonriendo y trabajando duro, esto pasaría y todo estaría bien algún día. Sin embargo, tan pronto como se reveló Our Concert, sentí tantas emociones y tuve tantos pensamientos. Lloré y me mantuve firme cuando dijimos ‘BTOB es para siempre’.

Siempre asumiré toda la responsabilidad y me ocuparé de BTOB. Haré todo lo que pueda para cantar lo mejor que pueda hasta que los seis nos reunamos en noviembre y hasta que podamos vernos con sonrisas en la cara.

Espero que podamos ser la fuerza que necesitamos el uno para el otro. Siempre eres así, Melody. Desde el fondo de mi corazón, les doy las gracias. Los amo, chicos”.

Seo Eunkwang es un cantante, bailarín y MC coreano de 30 años. También es líder y vocalista principal de la boyband BTOB. Foto: Theatre Plus

