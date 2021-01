El 25 de enero se informó en Corea del Sur sobre la muerte de Song Yoo Jung, actriz de 26 años de edad. La causa del deceso se mantiene en reserva a pedido de los familiares. Y sus amigos se despidieron con mensajes en redes sociales.

K-dramas de Song Yoo Jung

En las últimas horas, los fanáticos empezaron a recordar con cariño el trabajo que realizó la joven artista, quien perteneció a Sublim Artist e iniciaba su carrera de ascenso.

Song Yoo Jung en Dear my name

El primer protagónico que consiguió Song Yoo Jung. Dear my name de Naver fue uno de los dramas más populares de 2019.

Song Yoo Jung en School 2017

El K-drama School 2017 logró consolidar fama en la actriz.

Song Yoo Jung en Make a wish

Song Yoo Jung participó como Jang Gyun Woo en Make a wish, familia de So Won (representado por Oh Ji Eun).

Banner oficial de Make a wish, drama donde participó Song Yoo Jung. Foto: MBC

Song Yoo Jung en Golden rainbow

El debut en el mundo de los dramas de Song Yoo Jung fue con Golden rainbow, donde realizó el papel de adolescente de Cha Ye Ryun.

CF de Song Yoo Jung

La actriz Song Yoo Jung participó en un comercial para la marca de café, Maxim T.O.P.

MV donde colaboró Song Yoo Jung

NIve y Song Yoo Jung

El 12 de agosto de 2020, Song Yoo Jung participó en el MV “How do it” del cantante coreano NIve.

IKON y Song Yoo Jung

Mientras que el 1 de octubre de 2018, Song Yoo Jung fue la figura principal del videoclip “Goodbye road” de iKON.

