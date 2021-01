Muerte de Iron: familiar del rapero coreano esclarece detalles del deceso

La familia del difunto rapero coreano Iron se ha pronunciado ante la prensa coreana para esclarecer especulaciones sobre su deceso.

El 25 de enero KST, los medios locales informaron que el artista fue declarado muerto poco después de su traslado de emergencia a un hospital.

Iron o Jung Hun Chul nació el 8 de enero de 1992. Foto: @mightyirony

Según reportes basados en declaraciones policiales, a las 10.25 a. m. de ese mismo día hallaron a Jung Hun Chul (nombre real) inconsciente en el frontis de su hogar. Tras ello, lo llevaron rápidamente a un nosocomio, pero finalmente falleció.

Conforme a los K-media, la Policía también anunció el inicio de las investigaciones pertinentes sobre el caso del famoso coreano, quien tenía 29 años.

Al día siguiente (26 de enero KST), Iron fue velado en el Centro Médico Nacional de Seúl por familiares y conocidos cercanos. Siguiendo el deseo de los deudos, la funeraria se planificó de forma privada, pero la prensa se acercó para obtener declaraciones oficiales.

En ese contexto, la hermana mayor del difunto, identificada como ‘A’, manifestó públicamente: “Nuestra familia no tenía ninguna intención de solicitar una autopsia. El cuerpo ya ha sido colocado en el ataúd. Me molesta ver los informes de noticias diciendo que la Policía determinará si se debe realizar una autopsia o no después de consultar con los miembros de la familia “.

Iron (Jung Hun Chul) falleció el 25 de enero del 2021. Foto: Naver

A raíz de las circunstancias que rodean la muerte de Iron, ‘A’ afirmó más adelante: “Hun Chul estaba en contacto con la familia con regularidad incluso recientemente. Tenía tendencias a ser perfeccionista y estaba estresado por la música, pero no tenía problemas de salud”.

La hermana mayor del rapero también compartió que el trainee, quien en diciembre denunció haber sido golpeado con un bate por el ahora fallecido, se acercó al funeral para dejar el pésame a los deudos. “Hay malentendidos con respecto a esta controversia. El aprendiz vino a dar sus condolencias hoy. No está en malos términos con nuestra familia. Por favor, absténgase de hacer especulaciones”.

Iron murió rapero RM BTS

Después del velorio, Iron será enterrado el 28 de enero KST.

