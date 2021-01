Lee Min Ho desea dejar de ser un “príncipe azul” en sus próximos proyectos

La revista GQ publicó una entrevista con Lee Min Ho que fue grabada bajo la tenue luz de unos cerillos. El representante del Hayllu debía contestar las preguntas en el tiempo que mantuviese un fósforo encendido.

Lee Min Ho había comentado previamente cómo fue seleccionado para Pachinko, la serie internacional de Apple TV. “Espero que los shows en los que participo este año tengan éxito”, declaró como su resolución principal para este 2021.

“Soy noctámbulo, así que suelo hacer muchas cosas en las noches. En estos días es la edición, me quedo hasta tarde editando mis videos”, expresó sobre su canal de YouTube Lee Min Ho Film. “Quería un hobby que conectara mi vida diaria y mi carrera; y siempre quise que mi vida fuese más dinámica y por eso comencé el canal”.

El actor contó que suele inspirarse al escuchar música. “Prefiero canciones que no son tan mainstream, así que en lugar de oír las canciones que están en la cima de los charts, prefiero otras que no son muy populares. Recomiendo ‘Dawn’ de Kwon Yeong Chan”.

Sobre el personaje que se asignaría a sí mismo si fuese director, Lee Min Ho señaló que le gustaría “vestir pijama de rayas”, es decir, interpretar a un preso. “Ya he hecho muchos príncipes azules, tal vez la gente está familiarizada con ello... Pero antes de Boys over flowers solía tener personajes que no eran adinerados”, precisó.

Ello completó su comentario en la edición física de la revista coreana donde explicó que ya había logrado todo lo que quería con la imagen de “príncipe encantador”, arquetipo que lo hizo famoso por los personajes en BOF y The Heirs.

“Quería llevar esa etapa hasta el final. Si esa es mi imagen representativa, debía llegar a montar realmente un caballo blanco. The king: Eternal monarch fue la cúspide de ello y tras su final llegó el momento de buscar algo distinto. Hansu (de Pachinko) es un personaje diferente en varios aspectos. En conclusión, espero que los sorprenda”.

Esta es la entrevista en video con Lee Min Ho:

