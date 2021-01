BLACKPINK vuelve a programa de James Corden con adelanto de su concierto

BLACKPINK dará un adelanto de su primer concierto en línea en su regreso al programa The Late Late Show with James Corden. Esta es la segunda vez que el cuarteto femenino aparecerá en dicho espacio televisivo.

Jennie, Lisa, Jisoo y Rosé visitaron el set del presentador británico en el 2019 para promocionar su sencillo “Kill this love” y tuvieron la oportunidad de jugar Flinch. Este 2020, debido a la pandemia, las cantantes coreanas hablarán con Corden por videollamada desde Seúl, en la venue de su concierto THE SHOW, informa blog.YouTube.

BLACKPINK y James Corden. Foto: CBS

El grupo femenino anunció su presencia con un tuit en su cuenta oficial de Twitter. “¡Sorpresa! Un sneak peek de nuestro primer concierto livestream en @latelateshow”. BLACKPINK no solo tendrá una breve entrevista, sino también mostrarán una performance especial que es parte del setlist de su evento en vivo.

“Emocionados de reunirnos con BLACKPINK mañana por la noche en Late Late Show”, respondió la cuenta del programa estadounidense. La aparición del grupo K-pop se emitirá en el episodio del 28 de enero a las 12.37 a. m. (EST).

BLACKPINK confirma stage especial para el programa conducido por James Corden. Foto: captura/Twitter

A qué hora ver a BLACKPINK en Late Late Show

Estas son las variaciones por zona horaria para ver el livestream del programa por CBS.

Corea del Sur: 28 de enero / 2.37 p. m.

México, Guatemala, Honduras: 27 de enero / 11. 37 p. m.

Perú, Colombia, Ecuador: 28 de enero / 12.37 a. m.

Venezuela, Bolivia: 28 de enero / 1.37 a. m.

Argentina, Brasil, Chile: 28 de enero / 2.37 a. m.

España: 28 de enero / 6.37 a. m.

Concierto The Show de BLACKPINK

El concierto online de BLACKPINK promete presentaciones inéditas de varias canciones de THE ALBUM, disco que se lanzó en el 2020 con tres singles: “How you like that”, “Ice cream” y “Lovesick girls”.

Además de ello, la vocalista coreana-australiana Rosé debutará una canción de su esperado proyecto solista. El concierto se transmitirá por YouTube el 31 de enero a las 2 p. m. (KST) y para verlo es necesario comprar la membresía al canal de BLACKPINK.

