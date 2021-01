Kim Seon Ho habla sobre su fama creciente por trabajo en el Kdrama Start up

El actor Kim Seon Ho compartió en una reciente sesión para la revista @star1 pensamientos sobre el aumento de su popularidad en los últimos meses del 2020.

Como se reportó anteriormente, en el citado periodo, el intérprete de 34 años gozó del incremento exponencial de su fama en respuesta a su trabajo en el K-drama Start up.

Si bien no fue el protagonista, por su caracterización del ‘second lead’ Ji Pyeong, conquistó al público a tal punto de tomar el primer lugar del ranking de reputación de marca de actores coreanos en noviembre, ganar alrededor de 4 millones de seguidores en Instagram en tres meses después del estreno del romance y recibir numerosas ofertas para estelarizar próximas series, por mencionar algunos registros.

Consciente de la gran acogida que experimenta desde entonces, compartió a @star1: “Filmé mi primer comercial mientras Start up todavía estaba al aire, y fue ahí cuando empecé a sentir gradualmente mi incremento de popularidad. Estoy lleno de gratitud porque le agradé a mucha gente y me buscaban”.

“Para mí, el 2020 fue un año que verdaderamente se sintió como un regalo. Desde 2 Days & 1 Night hasta Start up, hice amistades con muchas personas geniales”, prosiguió.

Kim Seon Ho continuó hablando del soporte que recibe: “Sentí que el inmenso amor que inesperadamente terminé recibiendo fue más de lo que me merecía, pero fue un tiempo precioso que me hizo darme cuenta una vez más de cuánto me apoya la gente a mi alrededor”.

Sobre 2 Days & 1 Night

Las variedades es un formato televisivo que Kim Seon Ho comenzó a experimentar en 2019, cuando se unió al elenco permanente de la cuarta temporada de 2 Days & 1 Night junto a Ravi de VIXX, DinDin, Yeon Jung Hoon, Kim Jong Min y Moon Se Yoon.

Respecto a sus compañeros de reparto en el programa de comedia de KBS2, compartió: “No sabía que los integrantes se volverían tan unidos, como una familia. Espero que podamos permanecer juntos por mucho tiempo, tanto como los miembros puedan”.

