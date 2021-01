Comienza a vocearse cuál sería el lineup de Kingdom, la versión masculina del reality Queendom de Mnet que fue todo un éxito en el 2019. En aquella ocasión, el formato se enfocó en grupos femeninos (con variedad de años en la industria) quienes pusieron a prueba sus habilidades de performance en competencias semanales.

Dos años después, es el turno de las boybands. Según los medios locales, el estreno del Kingdom será en abril y los conductores del programa serán los dos miembros de TVXQ, leyendas del K-pop con 17 años de carrera.

Changmin y Yunho, integrantes de TVXQ. Foto: XSportsNews

¿Quiénes son los grupos confirmados para Kingdom?

En los premios MAMA 2020 se anunció oficialmente que Stray Kids y ATEEZ se unirían a The Boyz como los primeros en ser reclutados para concursar en el reality. Los intérpretes de “The Stealer” ganaron el cupo al programa al vencer en la edición especial Road to kingdom.

(Hyujin representó a Stray Kids, San a ATEEZ y Juyeon a The Boyz en el stage special de los MAMA 2020)

The Boyz tras su victoria en Road to Kingdom. Foto: Mnet

ATEEZ en 2020 TMA. Foto: The Fact

Stray Kids en la alfombra roja del Dream Concert 2020. Foto: Starnews

Grupos en conversaciones para Kingdom

El 21 de enero se revelaron más nombres que fueron voceados para participar en Kingdom.

iKON, grupo de YG, estaría considerando la posibilidad de participar. Mnet declaró que están negociando los detalles finales.

Previo a su debut en el 2015, los intérpretes del hit “Love Scenario” participaron en dos realities de supervivencia (WIN: Who’s next, Mix & Match), y luego su rapero Bobby destacó en el programa Show me the money 3 de Mnet.

iKON es un grupo de seis integrantes en su alineación actual. Foto: YG

BTOB también ha sido convocado por Mnet. En este caso, la agencia CUBE Entertainment confirmó que tienen la oferta sobre la mesa pero nada está decidido aún. “Compartiremos una actualización cuando se defina si se unirán o no”, declaró la empresa para desmentir un reporte que indicaba que habían rechazado el cupo.

Este grupo del 2012 resalta por sus habilidades vocales. Actualmente promocionan como BTOB 4U pues el rapero Ilhoon dejó la banda en diciembre y sus otros dos integrantes están en el servicio militar.

Eunkwang, Changsub, Minhyuk y Peniel, miembros activos de BTOB. Foto: CUBE

SF9, de la agencia FNC, también está en la mira. Mnet les ofreció un espacio en la competencia. Este grupo debutó en el 2016 y hasta la fecha tienen cuatro wins en shows musicales. Participar en el programa podría darle mayor exposición a su talento.

“SF9 recibió una oferta para unirse a Kingdom y se está negociando su aparición”, declararon los representantes de la boyband.

SF9, boyband de FNC Entertainment. Foto: FNC

MONSTA X rechaza Kingdom

Por otro lado, MONSTA X confirmó que no participará en el programa de Mnet. El reporte fue informado por Starship Entertainment, quienes señalaron que “desistieron la oferta luego de considerarlo cuidadosamente”.

MONSTA X en SBS Gayo Daejun 2020. Foto: SBS

