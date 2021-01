Kim Seon Ho y Nam Joo Hyuk saludan a Suzy por su concierto online

Bae Suzy, el ‘Primer amor de Corea del Sur’, completó con éxito su concierto online A Tempo, evento que preparó desde fines del año anterior para celebrar su décimo aniversario en la industria.

Suzy ofreció un amplio repertorio que incluyó los temas de su anterior girlgroup Miss A y sus canciones como solista.

Suzy en concierto A-Tempo de este 23 de enero 2020. Foto: SOOP Management

“La música tiene el poder de recordar el paso del tiempo”, expresó la artista antes de la sección dedicada a su trayectoria en la actuación. Para este segmento, interpretó los OST de los K-dramas que protagonizó como “Ring my bell” de Uncontrollably fond, “I love you boy” de While you were sleeping y “My dear love” de Start-up.

En los intermedios del show, algunos colegas de la actriz se hicieron presentes con saludos vía video. Entre ellos, los protagonistas del último proyecto de Suzy que demostraron la gran amistad que nació entre los pasillos de Sandbox.

Nam Joo Hyuk expresó: “Supe que Suzy disfrutó mucho el proceso de preparación para este fancert, ella estuvo feliz y emocionada. Tus expectativas serán completamente satisfechas. Espero que sigas siendo feliz por los siguientes 10 y 20 años. Pásalo bien hoy. ¡Suzy, ánimo!”

“Ya son 10 años (de debut), la envidio mucho. ¡Es una gran senior! Suzy, eres realmente la mejor actriz. Pásalo bien con tus fans hoy y deseo un feliz Año Nuevo a todos tus seguidores. Suzy-ah, siempre estaré apoyándote”, declaró Kim Seon Ho, conocido por su rol de Han Ji Pyeong.

“Hola, Suzy-noona. Es Yongsan”, dijo Kim Do Wan refiriéndose a su personaje en la ficción. “En primer lugar, felicidades por tu aniversario de debut. Espero que el concierto que preparas sea exitoso y termines satisfecha. Mantente saludable y espero ver tu lado feliz. ¡Fighting!”.

Actores de Start Up saludan a Suzy. Foto: captura Kakao TV

“Cuando veo a Suzy actuar, siempre lo hace tan bien. Ella pone mucho esfuerzo en la música y es una persona agradable. Aunque soy mayor que ella, he aprendido mucho. Denle mucho amor a Suzy y diviértanse”, refirió Yoo Su Bin (Chul San en Start-up).

Actores de Start Up saludan a Suzy. Foto: captura Kakao TV

