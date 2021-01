Han So Hee fue llevada al hospital tras desmayo en rodaje de K-drama

Han So Hee, actriz conocida por su trabajo en el hit televisivo The world of the married, fue conducida al hospital el 22 de enero mientras grababa el K-drama Undercover. Los representantes de la actriz señalaron que el malestar no fue grave y que está recuperándose.

De acuerdo con lo reportado por Sports Chosun, Han So Hee llegó a desmayarse en el set de Undercover, proyecto de Netflix que podría estrenarse en la segunda mitad del 2021. Un staff declaró al medio que la actriz tuvo problemas para respirar y muestras de agotamiento.

“Hay muchas escenas de acción en Undercover y Han So Hee estuvo grabando muchas de ella por sí sola, sin usar un doble, porque sentía responsabilidad por su personaje. Hoy tuvimos que suspender el rodaje porque ella había sufrido lesiones en las costillas por las escenas de acción. Finalmente mostró dificultad para respirar. Fue transferida al hospital para su tratamiento”, expresó el personal a Sports Chosun.

A la mañana del 23 de enero en Corea del Sur, la agencia 9ato Entertainment validó lo ocurrido con la figura televisiva, pero tranquilizó a los fans sobre su estado de salud.

“Se debió a una lesión menor mientras grababa una escena. Para su seguridad, se detuvo el rodaje y se la llevó a un centro de salud para tratar la molestia. Como este sábado no hay filmación, ella estará descansando. La situación no es grave”, expresaron.

Undercover es el drama que protagoniza Han So Hee y Ahn Bo Hyun, bajo la dirección de Kim Jin Min (Extracurricular). Esta es la historia de Ji Yu, hija de un mafioso, quien se une a una pandilla como infiltrada de la policía para descubrir quién mató a su padre.

Han So Hee (The world of the married) y Ahn Bo Hyun (Itaewon Class). Foto: Koreaboo

