Han So Hee fue llevada al hospital tras desmayo en rodaje de K-drama

Han So Hee, actriz de 26 años, saltó a la fama tras su actuación como villana en The world of the married. Foto: Naver

La agencia de Han So Hee explicó que su descompensación se debió al esfuerzo físico que realiza al grabar el drama Undercover de Netflix.