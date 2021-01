Cada vez más cerca del final, True beauty estrenó con gran éxito sus capítulos 11 y 12 la tercera semana de enero de 2021 y, tras la revelación del detrás de cámaras del mismo, nos percatamos de que una escena entre Suho y Seojun fue grabada, pero no salió en la emisión final por tvN.

Luego del accidente de Suho y Seojun, Jugyeong va a visitar a su novio al hospital encontrando una incómoda escena entre los amigos de infancia.

Cuando el personaje interpretado por Cha Eun Woo en True beauty intentaba ayudar a vestirse a Hwang In Yeop, fueron sorprendidos por Moon Ga Young y una enfermera del lugar.

Luego de que sucediera este incómodo momento, la emisión del capítulo 11 se va directamente a la conversación entre Jugyeong y Suho, dejando de lado a Seojun, pero en el detrás de cámaras esto no sucede.

Escena que salió en tvN.

En los behind the scenes se puede ver a Cha Eun Woo intentando terminar de colocar el camisón de hospital a Hwang In Yeop, mientras realiza un gesto de abrumado, la escena se repite dos veces hasta que el director marca el corte.

Dicho momento no se pudo apreciar en el episodio 11, pero sí en el especial de bloopers que compartió tvN.

Este es el fragmento que fue eliminado de la emisión del capítulo 11 de True beauty.

Este es el video completo del detrás de cámaras del episodio 11.

Mientras tanto, True beauty estrena nuevos capítulos todos los miércoles y viernes a las 10.30 p. m. (KST). Asimismo, ya se reveló el tráiler del episodio 13, donde Jugyeong deberá lidiar con todos aquellos que ya conocen su secreto.

