Cha Eun Woo y Moon Ga Young en el top 10 de actores populares de enero

Good Data, centro estadístico de Corea del Sur, publicó los resultados de popularidad de dramas y actores coreanos correspondientes a la segunda semana de enero del 2021. Dentro del top 10 se encuentran Cha Eun Woo, Moon Ga Young y Hwang In Yeop, actores de True beauty.

Revisa la lista descendente de los artistas más reconocidos en lo que va del año en curso.

10. Kim Se Jeong

Su reciente aparición protagónica en The uncanny counter, drama de OCN, la ha llevado a ser una de las actrices más populares.

A inicios del 2021, Kim Se Jeong se volvió noticia debido a los comentarios inapropiados que recibía su madre y ella por su amistad con el cantante Sehun de EXO. La actriz envió un mensaje a los haters desde sus redes sociales.

9. Shin Se Kyung

La protagonista de Run on alcanzó el escalón nueve en popularidad. Shin Se Kyung interpreta a Oh Min Joo en el drama de JTBC.

8. Im Siwan

El exintegrante de ZE:A hizo su regreso a los K-dramas románticos en Run on y bajo el rol de Ki Sun Gyum.

Como se sabe, Im Siwan cumplió con su servicio militar el 27 de marzo de 2019.

7. Jung Woo Sung

Jung Woo Sung regresó al mundo de los dramas luego de casi nueve años con Delayed justice de SBS.

Aquí un extracto de su actuación como Park Sam Soo.

6. Jo Byung Kyu

Jo Byung Kyu, protagonista de The uncanny counter, también se encontró entre los primeros puesto de reputación de actores.

5. Kim Jung Hyun

Kim Jung Hyun, el popular rey Cheol Jong en el drama Mr. Queen, ocupó el quinto lugar en mérito a su estupenda actuación.

Aquí un fragmento de su trabajo.

4. Hwang In Yeop

Mientras que Hwang In Yeop, el popular y querido Seojun de True beauty, destacó como actor nuevo en el cuarto lugar del top 10.

3. Shin Hye Sun

Su carisma y talento han conseguido que Shin Hye Sun llegue al tercer lugar en este importante lista de Good Data.

La reina Kim So Yong en Mr. Queen divierte semana a semana con sus interpretaciones a sus fanáticos.

2. Cha Eun Woo

Cha Eun Woo, miembro de ASTRO, continúa en los primeros lugares de popularidad, no solo de actores, sino también de idols K-pop.

Aquí un extracto de su papel como Suho en True beauty.

1. Moon Ga Young

Luego de causar sensación con su papel en Find me in your memory, Moon Ga Young volvió a número 1 en popularidad gracias a su papel de Jugyeong en True beauty.

Los fans del drama de tvN esperan que se anuncie la segunda temporada.

