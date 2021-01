True beauty: Moon Ga Young elige con quién se lleva bien fuera del drama

La popularidad de Moon Ga Young tras su actuación como Jugyeong en True beauty la ha convertido en una de las actrices más famosas de los últimos meses. Y en este pico de fama, ELLE obtuvo en exclusiva una entrevista donde compartió su experiencia con el drama de tvN y sus anteriores proyectos.

Entrevista a Moon Ga Young para ELLE. Foto: YouTube ELLE

Cuando se le preguntó a qué personaje masculino escogería de los tres últimos K-dramas que protagonizó (Eulachacha waikiki, Find me in your memory y True beauty), Moong Ga Young eligió y explicó sus razones.

“La forma más inteligente sería a la persona más predispuesta entre todos ellos (Kim Dong Wook, Kim Sun Ho, Cha Eun Woo y Hwang In Yeop). Creo que es cómodo entre las relaciones, y porque creo que Kim Sun Ho se molestaría mucho, por eso lo elegiría a él.”

Moon Ga Young y Kim Seon Ho protagonizaron en 2019 Welcome to Waikiki. Foto: Naver

Por otro lado, Moon Ga Young fue consultada sobre con qué actor o actriz afianzó una relación fuera del drama True beauty y reveló el nombre de dos estrellas.

“De hecho, todos somos cercanos. La relación que más ha crecido fue con Park Yoo Na y Kang Min Ah. Se ha convertido en una relación en la que no podemos vivir una sin la otra”.

Respecto a qué recuerdo memorable tiene de las grabaciones de True beauty, la actriz fue directa y dijo que el trabajo que realizaban los maquilladores con su rostro para personificar a Jugyeong con el rostro natural.

“Fue un proceso divertido conseguir que mi personaje logre su aspecto sin maquillaje. El director y productores se reunieron e hicieron un patrón, también me ponían puntos de silicona en la cara para lograr el efecto de acné, también enrojecían mis mejillas. Recuerdo lo difícil que fue colocarme las cejas pobladas, tardó mucho tiempo y cuando grabamos logré quitarlo en pocos segundos”.

Entrevista a Moon Ga Young para ELLE. Foto: YouTube ELLE

Puedes ver la entrevista completa de Moon Ga Young aquí.

