Park Shin Hye elegida como The King of the End of Works por Alive y Call

La ‘Princesa de los K-dramas’, Park Shin Hye fue seleccionada como la estrella de The King of the End of Works por Unique Entertainment News de OBS, debido al multitudinario recibimiento que tuvieron Call y Alive, películas que protagonizó en el 2020.

La recordada actriz de The heirs es la primera actriz coreana nombrada bajo esta categoría.

Diversos medios coreanos destacaron el gran trabajo que realizó en Call, cuyo lanzamiento fue desde Netflix. Cuando se estrenó dicha película estuvo en el TOP10 durante un mes.

Asimismo, la cinta Alive, la cual también debutó en la mencionada plataforma streaming global y obtuvo resultados notables en cuanto a visualizaciones.

En dicha película sobre un apocalipsis zombie, Park Shin Hye dio vida a Yoobin, una sobreviviente aislada en un apartamento, que luego de conocer a un joven emprenden una aventura por sobrevivir y ser rescatados.

Como dato adicional, cuando Alive cumplió dos días de haber sido lanzado en Netflix, ocupó el primer lugar en 35 países y consiguió el cuarto lugar en Películas extranjeras más vistas en los Estados Unidos el año pasado, y el título de La película coreana más vista después de Parasite por los estadounidenses.

Pero esas dos producciones no fueron las únicas en las que destacó Park Shin Hye desde la plataforma streaming, también consiguió gran atención con su papel en el drama Recuerdos de la Alhambra junto a Hyun Bin.

En dicho K-drama, la actriz demostró su gran versatilidad al hablar casi a la perfección en español, no solo frases, sino diálogos completos.

