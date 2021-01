Momo de TWICE realizó colaboración en MV de YukaDD, su amiga de infancia

Para sorpresa de los ONCE, Momo realizó su primera colaboración con un artista no perteneciente a JYP. La idol de TWICE apareció en la nueva versión del MV “Superhero” de YukaDD, quien habría sido su amiga de infancia.

En el video que debutó en YouTube, se puede ver a la artista realizando una coreografía en una salón de baile, otras tomas de apoyo junto a su mascota, y en una habitación luciendo un conjunto rosado.

El MV que protagoniza Momo sería una versión especial de la canción original de YukaDD, el cual fue lanzado el pasado 11 de diciembre de 2020.

La intérprete de “Superhero” anunció desde sus redes sociales la participación de su amiga.

Asimismo, la cuenta oficial de TWICE en Japón realizó el anuncio y obtuvo una respuesta positiva de parte de los fans.

Ante esta colaboración de la artista, intérprete de “I can’t stop me” con su amiga de la niñez, los ONCE volvieron tendencia los hashtags: #OurSuperheroMomo, #スーパーモモりん y #MOMO_yukaDD.

Momo y YukaDD habrían estado desde muy pequeñas en un estudio de baile en Japón. Junto a ellas, también estuvo la hermana de la idol de TWICE.

La academia de danza compartió dos fotografías de las artistas japonesas.

El pasado 20 de enero, Momo fue noticia al incentivar la adopción de mascotas, cuando en una transmisión por VLive junto a su compañera de grupo Nayeon, presentó a dos perros, y destacó que uno de ellos fue rescatado de la calle.

Doby conmovió el corazón de sus fans, quienes destacaron la acción realizada por la idol de TWICE.

