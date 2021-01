Jisoo de BLACKPINK revela su forma de lidiar con sentimientos negativos

Entre las actividades en solitario de Jisoo de BLACKPINK se encuentra el lanzamiento de Snowdrop, drama donde trabajará junto a Jung Hae In para la cadena jTBC. Y ante esta gran expectativa entre sus fans, la idol K-pop ofreció una entrevista exclusiva para W Korea donde habló de diversos temas.

Durante este espacio, la artista de YG Entertainment fue consultada sobre cómo aconsejaría a las personas que deben de lidiar con la ansiedad, miedo y otros sentimientos negativos.

“Cuando surgen la ansiedad y el miedo, creo que es bueno adquirir el hábito de cambiar rápidamente a otros pensamientos en lugar de sumergirse demasiado en esa emoción. No importa cuánto lo intentes, siempre hay situaciones que no se pueden resolver fácilmente, así que espero que no lo piensen tanto. Además, no se culpen por las cosas que no puede cambiar fácilmente. No se arrepienta de lo que ya sucedió. Sería mejor para ti pensar en cómo dar el siguiente paso y convertirlo en una buena situación”.

Asimismo, se le consultó a la idol de BLACKPINK si tiene alguna frase favorita cuando debe pasar por algún momento difícil y respondió un recuerdo de su niñez y su padre.

“Cuando era pequeña, vi una frase escrita por mi papá: ‘Vive como si fuera el último’. En ese momento, no sabía exactamente qué significaba, pero debe haber sido como una promesa de vivir duro el día a día y sin remordimientos. Muchas veces se viene a mi mente esa frase”.

Sobre como pasó su cumpleaños (el pasado 3 de enero), Jisoo reveló que ese día tuvo el día libre así que aprovechó para dormir muchas horas. Asimismo, agradeció los gestos de cariño que recibió por parte del fandom de BLACKPINK.

“No tenía un horario para mi cumpleaños. Dormí bien hasta tarde. Después de despertar, vi todos los mensajes de BLINK y recordé que era mi santo. Gracias a ellos, tuve un día muy feliz”.

