The mentalist versión coreana: Si Young y Shi Hoo serían protagonistas

Surgen más remakes en Kdramaland. Esta vez llegan novedades de la adaptación a K-drama de la famosa serie The mentalist sobre los actores que recibieron la oferta de los personajes protagónicos. A Park Shi Hoo se une Lee Si Young, una de las figuras de Sweet Home, como posible co-estrella.

The mentalist, producción original de Warner Bros., es una famosa serie policial que se emitió por CBS desde el 2008 al 2015 por siete temporadas. Cuenta las aventuras de Patrick Jane, un psíquico que usa sus habilidades para asesorar a los agentes de investigación y resolver crímenes.

La idea de adaptar esta ficción para Corea del Sur se baraja desde el 2017, según reportó News 1. Sin embargo, no fue hasta enero del 2020 que surgieron detalles del elenco tentativo, lo que indica que el remake está más cerca de concretarse.

Uno de los intérpretes voceados para el personaje principal (la versión coreana de Patrick Jane) es Park Shi Hoo, actor de 43 años cuyo portafolio incluye las comedias Queen of reversals y Prosecutor Princess. Su último trabajo en TV fue King Maker: The Change of destiny (2020).

Simon Baker (actor original de The mentalist) y Park Shi Hoo. Foto: composición vía Twitter

El último 5 de enero, la agencia del artista confirmó que recibió la oferta y está en negociaciones con la producción.

Asimismo, Lee Si Young fue considerada para tomar el rol de Teresa Lisbon (agente de armas tomar que trabaja con Patrick). “Ella recibió la propuesta y está revisándola”, afirmó la compañía que representa a la recordada Oh Min Ji de Boys over flowers.

Teresa Lisbon (Robin Tunney): Lee Si Young es la candidata a protagonista femenina en la versión coreana de The mentalist. Foto: composición vía Twitter

The mentalist versión K-drama será dirigida por Pyo Min Soo (The Producers). El canal de emisión y su fecha de estreno todavía se desconocen.

