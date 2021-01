Bright y Win en Hokkaido: artistas se volvieron tendencia por evento online

Desde que se anunció el evento de Hokkaido con Win Metawin, los fanáticos del artista tailandés no perdían la esperanza de que Bright Vachirawit hiciera una aparición especial, y así fue. El 20 de enero, el actor fue sorprendido por su compañero.

El recordado intérprete de Sarawat en el drama 2gether: the series ingresó mientras su amigo se encontraba cantando “That person must be you” sosteniendo un ramo de flores y fue anunciado como invitado especial del show organizado por la marca de salchichas tailandesa.

Win: ¿Qué te trae por aquí?

Bright: Me pidieron que venga... bromeo. Vengo a sorprenderte. Felicidades por ser el presentador de este producto. La salchicha es muy deliciosa.

Win: Gracias Krub, ¿a qué tipo te refieres?

Bright: A la de leche de Hokkaido.

Win: Esta bien. Gracias Krub

Durante la intervención de Bright Vachirawit, accedió a jugar junto a Win. El actor se colocó un antifaz para degustar la nueva versión de salchichas de Hokkaido e intercambiaron comentarios sobre el producto.

Cuando otro de los presentadores le preguntó al intérprete de Tine, cuál era su deseo, este respondió ser número uno en tendencia a través de las redes sociales

Tras la participación de Win Metawin, el evento, marca y artista se volvieron tendencia mundial en países como Perú, Indonesia, Filipinas, Singapur, México, Malasia, Tailandia, entre otros.

Aquí puedes ver todo el eveto Hokkaido de Win Metawin.

Finalmente, se anunció que el artista tailandés grabó un nuevo comercial, el cual será revelado en el transcurso de la primera semana de febrero.

Win Metawin para Hokkaido. Foto: Owners

