La popularidad de Song Kang con Sweet home de Netflix cautivó a Namjoon, líder de BTS. En una reciente transmisión en vivo el artista reveló por qué el drama se convirtió en su favorito.

Namjoon y Sweet home

Los ARMY le preguntaron en V Live a RM sobre lo que ha estado haciendo en su tiempo libre y respondió lo siguiente:

“Recientemente he estado trabajando en música, así que lo he estado haciendo bien. Leyendo libros, haciendo ejercicio, he visto Sweet Home en Netflix, es divertido. Lo leí como un webtoon y verlo como un drama fue divertido”.

A los fanáticos de BTS les sorprendió que el idol K-pop respondiera que el drama de Song Kang le resultó “divertido”, ya que tiene una trama de terror, suspenso y siniestra.

Namjoon y Ariana Grande

En otra parte del live stream, RM manifestó que cuando hace ejercicios escucha el nuevo álbum de Ariana Grande.

Namjoon y México

En otro momento, Namjoon de BTS dijo que le gustaría visitar México. Este comentario provocó que sus fanáticos, no solo los residentes de dicho país, sino de toda Latinoamérica se emocionaran en redes sociales.

“¡Ah, México! Tengo muchas ganas de ir. A cualquier lugar que nos llamen iremos”.

Los ARMY piden que México, Perú y otros países de América sean considerados en la gira mundial de los chicos de Big Hit.

Finalmente, RM cerró su transmisión de V Live despidiéndose de sus fans. Afirmó, a su vez, que no quería dar detalles sobre sus próximos proyectos.

“Quería contarte muchas cosas sobre nuestros próximos planes, pero siempre se me escapan spoilers en medio de la conversación, por eso he tenido cuidado con mis palabras porque he echado a perder mucho antes, lo siento, no puedo hablar más”.

