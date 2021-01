BLACKPINK: Jennie celebra su cumpleaños 25 estrenando canal en YouTube

Coincidiendo con su cumpleaños número 25, Jennie de BLACKPINK inauguró de forma oficial su canal personal en YouTube el 16 de enero KST.

Llamado Jennierubyjane Official, fue creado el 13 de enero KST, conforme a los datos de su estadística. Sin embargo, se hizo público en el aniversario del natalicio de la idol K-pop, luego de que subiera su primer video titulado Hello world - From Jennie.

Canal de Jennie, de BLACKPINK. Foto: captura Jennierubyjane Official / YouTube

El mismo introduce a la famosa coreana compartiendo con los fans las motivaciones del espacio. “Hola, soy Jennie. Finalmente he abierto mi propio canal de Youtube. Estaba pensando en qué hacer para mi cumpleaños y decidí compartir mi día a día y cosas emocionantes con ustedes”, explica.

En el clip, la rapera de BLACKPINK también mostró detalles de su hogar en escenas que fueron acompañadas, a modo de fondo musical, por su propia versión de “When will my life begin?”, canción interpretada originalmente por Mandy Moore para la película de Disney Tangled (Enredados).

Como era de esperarse, el canal de la ‘It girl’ de Corea tiene un excelente rendimiento. Según su estadística, superó el millón de suscripciones seis horas después de la apertura. Actualmente, la cifra ascendió a 1.5 millones.

Entretanto, el único video de Jennierubyjane Official acumula más de 4 millones de vistas a la 1.30 p. m. ET.

El canal de Jennie supera el millón de suscripciones, mientras su video acumula más de 4 millones de vistas. Foto: captura Jennierubyjane Official / Twitter

Mensaje de Jennie por su cumpleaños

Traducción del mensaje de Jennie Kim, conforme a BLACKPINKPeru.

“Hola, BLINK. Mi cumpleaños este año fue mucho más significativo porque pasé tiempo con gente preciosa y nuestros BLINK. En 2021 sigamos juntos e intentemos brillar mucho más. Mantente siempre saludable y espero que podamos vernos pronto. Te amo”.

Mensaje de Jennie por su cumpleaños. Foto: BLACKPINKPeru / Twitter

