Irene de Red Velvet se disculpó otra vez por su actitud y dedicó post a fans

En octubre de 2020, una polémica se desató entorno a Irene de Red Velvet luego de que una maquilladora la acusara de haberla tratado mal e incluso ser víctima de insultos por parte de la idol K-pop. Días después de conocido el incidente, SM Entertainment y su artista admitieron la culpa y pidieron perdón a la cosmetóloga y sus fans.

Luego de casi tres meses y en el marco del Año Nuevo chino, la cantante volvió a disculparse por su negativo comportamiento a través de un mensaje en la plataforma Lysn.

Asimismo, la vocalista de Red Velvet recordó sus inicios como trainee y posteriormente como idol K-pop y líder de su grupo.

Esta es la traducción al español de la carta de Irene en Lysn.

“Buenos días. Soy Irene.

Nevó mucho y el clima se puso más frío. ¿Están todos bien?

Llego tarde, pero estoy temblando mientras digo hola por escrito. En primer lugar, quería decir que me disculpo por causar tanto dolor y preocupación a tanta gente debido a mi insuficiencia.

Empecé como aprendiz en 2009 a la edad de 19 años y, hasta ahora, estar frente a todos ustedes como Irene de Red Velvet ha sido toda mi vida. He vivido en mi pequeña sociedad en el mundo del entretenimiento con ganas de hacer lo mejor que puedo, y creo que hacerlo bien es el trabajo más importante para mí.

Viví pensando que me llevaba bien con la gente que me rodeaba a mi manera, así que no sabía que mi método de comunicación o expresión podía ser un problema, solo pensaba que cada forma de comunicación era diferente.

Recibí muchas preocupaciones y reprimendas no solo del público, sino también de quienes me rodeaban por eventos del pasado. Me dio tiempo para reflexionar tranquilamente sobre mí misma. Estaban mis miembros, fans y personal que se preocupaban por mí a mi alrededor, y me di cuenta de que con su cuidado, podía trabajar sin ningún problema.

Como no puedo volver atrás en el tiempo, estoy haciendo un gran esfuerzo para no volver a ser como solía ser. Me di cuenta de la pesadez de las palabras y las acciones, y me convertiré en una persona más madura. En el futuro, como líder de Red Velvet y cantante, no solo mostraré una buena imagen, sino también como el ser humano Bae Joo Hyun, trataré de no decepcionarte.

Espero que nadie más sea criticado por lo que sucedió debido a mi insuficiencia. Es tarde, pero feliz año nuevo “.

