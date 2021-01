El 16 de enero (KST) del 2014, BamBam, Jinyoung, JB, Mark Tuan, Jackson Wang, Youngjae y Yugyeom debutaron como GOT7 la JYP Entertainment. Desde aquella primera presentación con la canción “Girls girls girls” en M!Countdown comenzaron su camino ascendente hasta ser reconocidos ídolos top respaldados por el público y el rubro del cual obtuvieron casi un centenar de premios.

Según el horario KST, este 15 de enero el famoso septeto K-pop cumple siete años de carrera y la legión AhGaSe (IGOT7) festeja al posicionar hashtags relacionados en las tendencias mundiales de Twitter, los cuales compilan cálidos mensajes para los miembros.

MV especial “7 years with GOT7”

Como era de esperarse, la boy band regaló un material musical especial por la fecha. Se trató del MV “7 years with GOT7”, emotivo video que recorre su trayectoria mediante tomas inéditas de conciertos y detrás de escenas, mientras el mensaje de la canción les asegura a los fans: “Estoy aquí como siempre en este lugar para ti. Nunca me iré. Estoy esperándote”.

Cabe mencionar que la letra cobró especial significado para el fandom porque en dos días todos los miembros dejarán oficialmente la agencia JYP tras el final de su contrato exclusivo.

Mensajes de GOT7 por el aniversario

En Twitter, GOT7 compartió un fragmento del video y agregó a su post un mensaje de gratitud para su fanclub oficial.

De igual manera, los integrantes se pronunciaron en sus redes personales. Estos son algunas de las publicaciones de los famosos artistas.

Mark Tuan

“Pudimos conocer a AhGaSe después de debutar hace siete años. Gracias por estar con nosotros durante tanto tiempo. Hubo tantos momentos en los que estuvimos tristes, felices, enojados y alegres, pero todos permanecerán como buenas memoria. ¡Hagamos más recuerdos con nosotros siete! Gracias, AhGaSe“, escribió.

Jackson Wang

“Ya han pasado siete años. Ya han pasado 10 años desde que vine a Corea. Gracias por verme crecer. Gracias desde el fondo, por supuesto. Como siempre digo, me esforzaré más para ser mejor, una figura creciente. Me aseguraré de mostrártelo. Me has amado tanto”, resaltó.

BamBam

