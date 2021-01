Al igual que miles de personas en el mundo, la superestrella Bollywood Kajol no pudo resistirse a Crash lading on you, la historia de amor protagonizada por la actual pareja de novios Son Ye Jin y Hyun Bin. Incluso, según su recientes declaraciones, fue la serie con la que inició su gusto por los K-dramas.

A sus 46 años, actualmente la célebre actriz india descuenta los días para el estreno de la esperada película original de Netflix Tribhanga, que protagoniza con Tanvi Azmi y Mithila Palkar.

Kajol, Tribhanga, Netflix

Palkar, quien será su hija en la pantalla grande, recientemente dio la bienvenida a Kajol en el segmento Netflix India. Fue ahí donde la artista de fama mundial confesó ser gran admiradora de las series de Corea del Sur. “Los encuentro muy entretenidos. Me encanta la estética”, aseveró.

En particular, mencionó con entusiasmo a CLOY, su primer K-drama: “Empecé con Crash landing on you, que es uno de mis favoritos. Pensé que la idea de toda la historia de amor entre Corea del Norte y Corea del Sur era fabulosa, y me encantó la forma en que lo hicieron. Fue una idea magnífica y fantásticamente ejecutada”.

Según comparte Pinkvilla, su hija en la ficción de Tribhanga la elogió al conocer su gusto por los dramas coreanos.

Crash landing on you, Hyun Bin, Son Ye Jin, Kajol, Tribhanga

Sobre Crash landing on you

Crash landing on you cuenta la historia de amor de un soldado norcoreano y una millonaria heredera surcoreana. Emitida de diciembre del 2019 a febrero del 2020, y protagonizada por Hyun Bin y Son Ye Jin, se convirtió en uno de los más grandes éxitos de las últimas temporadas en el rubro de K-dramas.

Actualmente, asiste a su resurgimiento en la plataforma luego de confirmarse el romance real de los actores estelares.

Estreno de Tribhanga

Tribhanga cuenta la historia de una disfuncional familia compuesta por una abuela, su madre y su hija, interpretadas por Tanvi Azmi, Kajol y Mithila Palkar, respectivamente.

Dirigida por Renuka Shahane, se ha programado su estreno por Netflix para el viernes 15 de enero IST.

