Comeback 2021: BTS, SUPER JUNIOR, SHINee, MONSTA X entre los más esperados

Debido a la pandemia de la COVID-19, diversos grupos se vieron afectaron con sus actividades de comeback, pero el 2021 pinta diferente para muchos idols K-pop y los fans esperan ansiosos su regreso a los escenarios.

El portal Top star news compartió un análisis de los 10 grupos más esperados. A continuación, la lista de forma descendente.

Comeback K-pop 2021

10. VICTON

Los fans de Seungwoo Han, Seungsik Kang, Chan Heo, Sejun Lim, Hanse Do, Byungchan Choi y Sue Bin Soo de VICTON se han mostrado muy emocionados con su comeback.

El pasado 11 de enero, el grupo K-pop realizó su esperado regreso con la canción “What i said” y viene acaparando la atención por su poderosa coreografía y ritmo.

9. MONSTA X

Aunque todavía no se anunció fecha de su regreso, los fans de Shownu, Minhyuk, Kihyun, Hyungwon IM y Jooheon esperan que se realice durante la primera mitad del 2020.

El último éxito de MONSTA X fue “Love killa” del álbum Fatal love.

8. SUPER JUNIOR

Los ‘Titanes del K-pop’ continúan firmes en el mundo del entretenimiento y luego de retrasar su comeback desde noviembre 2020, este se efectuará en febrero de 2021.

SUPER JUNIOR presentó el tema “Burn the floor” en los TMA 2020 y el SMTOWN.

7. SHINee

En el SMTOWN LIVE Culture Humanity se anunció por todo lo alto el nuevo proyecto musical que tiene programado SHINee.

Aunque en un inicio se dijo que Onew, Key, Minho y Taemin regresaría en febrero, SM Entertainment aclaró que todavía no hay fecha programada.

6. GOT7

Luego de su salida de JYP, todavía se desconoce en qué empresa GOT7 continuará sus actividades como grupo K-pop.

5. The Boyz

Después de su puesta en escena con “The stealer”, los chicos de The Boyz prometen nuevo material musical para el 2021 y se ubica en el puesto 5 de los comeback más esperados.

4. EXO

Con la próxima salida del Ejécito de integrantes de EXO, se espera que el 2021 SM Entertainment prepare un nuevo disco para Suho, Chanyeol, Kai, D.O, Baekhyun, Sehun y Xiumin.

3. SEVENTEEN

Tras el récord que batieron con su álbum Heng:garae, los chicos de SEVENTEEN iniciaron con buen pie el 2021 luego de participar en el programa The late late show con James Corden.

2. NCT

Con el estreno de su primer álbum con los 23 miembros de NCT, sus fans esperan que este año sorprendan con una segunda entrega con todos los integrantes oficiales.

1. BTS

Tras el éxito de “Dynamite”, primera canción en inglés de BTS, la venta masiva de los álbumes Map of the soul: 7 y BE, edition deluxe, los ARMY ya han empezado la cuenta regresiva para el comeback 2021.

