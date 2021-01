Sejeong aclara cuál es su relación con Sehun de EXO y envía mensaje a haters

Algo temerosa por los mensajes negativos que recibió desde que se dio a conocer la amistad que tiene con Sehun de EXO, la actriz Sejeong, de The uncanny counter, rompió su silencio y contó a sus fans la difícil situación que pasó debido a su cercanía al idol K-pop a través de una transmisión en línea.

Por medio de un live stream en Instagram, la exintegrante de Gugudan pidió que algunos usuarios detengan los malos comentarios hacia sus padres y ella por su relación amical con el intérprete de “1 billion views”.

Sejeong se tomó un tiempo para comunicarse con sus fans por una transmisión en vivo y mientras hablaba sobre sus próximas actividades, abrió un debate sobre una pregunta que la relacionaba con Sehun de EXO y los comentarios que recibió de haters.

“Estaba preocupada sobre hablar o no. Los fans no tienen que preocuparse. Admito que somos cercanos, pero no hemos estado en contacto personalmente. No existe tal cosa en absoluto, así que no se preocupen”.

“Hay demasiados mensajes directos (DM). Incluso se publican los comentarios hacia mis padres en las redes sociales. Espero que no digan cosas malas (por su amistad con Sehun)“.

Como se recuerda, Sejeong y Sehun aparecieron en la segunda y tercera temporada de Busted, y recibieron gran aceptación por parte de los fanáticos, quienes destacaron la química parecida a la de unos hermanos.

Sin embargo, algunas personas empezaron a sospechar sobre la relación.

Actualmente, Kim Sejeong es protagonista del drama The uncanny counter de la cadena OCN y Netflix. El 16 y 17 de enero se estrenarán los capítulos 13 y 14 de esta producción de fantasía, acción y misterio.

