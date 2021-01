Color rush, el drama BL coreano popular del 2021 con Hwall y Yoo Jun

Luego del éxito de 2gether: the series, Why r u?: The series o TharnType the series 2, Corea del Sur no quería quedarse atrás con dramas BL y estrenó Color rush, una producción que se estrenó el 30 de diciembre y crece en popularidad con el paso de las semanas.

La trama cuenta la historia de Yeon Woo, quien vive en un mundo gris debido a una ceguera neurológica. Su vida cambia cuando conoce a Yoo Han, la persona que podría cambiar su destino.

Ambos no solo descubrirán sus sentimientos, también podrán averiguar el misterio que encierra la desaparición de la madre del personaje interpretado por Yoo Jun.

Color rush, banner publicitario. Foto: tvN

¿Cuándo estrena capítulos nuevos de Color rush?

Todos los miércoles y jueves, Color rush (Oleada de color en español) a las 6.00 p. m. estrena capítulos nuevos. A continuación, revisa el horario según tu país de origen para ver los episodios en vivo.

Perú : 4.00 a. m.

: 4.00 a. m. Brasil : 6.00 a. m.

: 6.00 a. m. Colombia : 4.00 a. m.

: 4.00 a. m. Ecuador : 4.00 a. m.

: 4.00 a. m. Bolivia : 5.00 a. m.

: 5.00 a. m. México : 5.00 a. m.

: 5.00 a. m. Chile : 6.00 a. m.

: 6.00 a. m. Venezuela : 5.00 a. m.

: 5.00 a. m. Estados Unidos : 5.00 a. m.

: 5.00 a. m. Argentina : 6.00 a. m.

: 6.00 a. m. España: 11.00 a. m.

Dónde ver gratis Color rush sub español

Viki, la plataforma de dramas asiáticos, deja ver gratis a todos los usuarios gratis los dos primeros episodios de Oleada de color.

Desde el capítulo 3, los suscritos a este portal streaming deberán de acceder a una de las tarifas y obtener 7 días de entretenimiento gratuito.

Ver gratis Color rush en Viki. Foto: captura web site de Rakuten Viki

Actores de Color rush

Hur Hyun Jun o Hwall, ex integrante de The Boyz, inició su carrera como solista y actor el 5 de agosto de 2020. Color rush es el primer drama que protagoniza.

Hur Hyun Jun, conocido también como Hwall y actor de Color rush. Foto: @hyun.jxx0_p

Yoo Jun da vida a Choi Yeon Woo en el drama Color rush. A diferencia de su colega, el actor ha participado en 14 dramas.

Yoo Jun, actor de Color rush. Foto: @yyjjun_xx

Tráiler episodio 5 de Color rush

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.