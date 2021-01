BTS en GDA 2021: regreso de Suga, Jungkook rubio y más sorpresas del evento

La primera gala de los GDA 2021 se concretó la noche del 9 de enero KST. Los mejores actos de la división digital fueron condecorados en la fecha y uno de ellos fue BTS, aclamado septeto que además protagonizó singulares momentos viralizados por sus fans ARMY.

Premio de BTS en los GDA 2021

Por cuarto año consecutivo, BANGTAN alzó el Bonsang de la división digital de los 35th Golden Disc Awards. En esta oportunidad por “Dynamite”, hit en inglés que continúa arrasando en las plataformas tras su lanzamiento en agosto del 2020.

BTS recibió el Bonsang por "Dynamite". Foto: Naver

El cabello de RM y Jungkook rubio

Luego de revelarse el nuevo triunfo de BTS, se mostró a los ídolos apareciendo en el escenario para brindar el discurso de aceptación.

Ya en escena, RM y Jungkook fascinaron a los espectadores por sus looks de estreno. Mientras que el carismático líder destacó con su cabello azulino y peinado mullet, el ‘Golden Maknae’ se lució con melena rubia.

Las apariencias de los famosos fueron temáticas muy comentadas en los buscadores y redes sociales locales y globales. Por mencionar un ejemplo, la palabra ‘JUNGKOOK RUBIO’ escaló posiciones en las tendencias de Twitter en los países de hablahispana.

BTS, GDA 2021, Golden Disc Awards, RM

BTS, GDA 2021, Jungkook

BTS, GDA 2021, Golden Disc Awards, Jungkook

El micrófono rosado de Jin

El buen ojo de ARMY no dejó pasar desapercibido al micrófono rosado de Jin, pieza personalizada con el color favorito del BANGTAN mayor.

BTS, GDA 2021, Jin

Comeback de Suga y BTS OT7

Sin lugar a dudas, lo más esperado por ARMY. A inicios de noviembre Suga pausó sus actividades debido a su operación al hombro. Dos meses después, con uno de los Bonsang de la gala GDA 2021 le da una cálida bienvenida al rapero.

Ello también significó el regreso de los siete miembros de BTS a un solo escenario. Mira aquí el emotivo momento.

BTS, GDA 2021, Golden Disc Awards, Suga

BTS, GDA 2021, Golden Disc Awards

Discurso de aceptación completo

En el discurso de aceptación, Yoongi tomó la palabra para saludar a los fans después del largo hiatus. Mientras tanto, RM brindó un emocionante adelanto del comeback grupal.

Compartimos aquí la traducción completa según @BTS_BangtanNews.

RM: “Hemos vuelto a recibir un premio en la división digital. ¡Qué gran honor!

J-Hope: “¡Es genial!

RM: “¿Cómo se siente? ¿No se siente bien?

Jimin: “Recuerdas antes, en la entrega de premios de la división digital, solíamos asistir solo para mirar”.

RM: “Sí. solíamos hacerlo”.

Jimin: “Pero hoy recibimos un Bonsang”.

J-Hope: “¡Especialmente, Yoongi-hyung está aquí!”

Suga: “Hola a todos, gusto en conocerlos, soy Suga. ¡Volví! Después de mucho tiempo...bueno, desde que terminamos nuestra promoción de “Dynamite”, me sometí a una cirugía y como las personas no me veían durante dos meses, sentí que me olvidaban lentamente. Entonces pensé que debía recuperarme lo antes posible. Soy Suga, quien está trabajando duro para que no me olviden”.

RM: “Una vez más gracias, por dar mucho amor a “Dynamite”. Por mucho que esta canción nos haya dado consuelo, no deseamos nada más que esta canción también sea un consuelo para todos ustedes. También volveremos con una buena canción este año, así que lo apreciaremos si lo esperan con ansias.

BTS en la red carpet de GDA 2021

El evento fue pregrabado sin asistencia del público por la COVID-19. De igual manera, la red carpet consistió en una sesión que luego fue revelada por medios oficiales.

Compartimos aquí las fotos que dejaron Suga, RM, Jungkook, Jimin, Jin, V y J-Hope a su paso por la alfombra roja.

BTS en la red carpet de los GDA 2021. Foto: Golden Disc Awards

BTS en la red carpet de los GDA 2021. Foto: Golden Disc Awards

Primer stage de BTS en 2021

La segunda gala (ventas físicas) de los 35th Golden Disc Awards se llevará a cabo del domingo 10 de enero. En dicha fecha BTS compite en categorías, como el Daesang, realizará su primer stage del 2021.

BTS busca ganar del Daesang del día 2 de GDA 2021 por Map of the soul: 7. Foto: Big Hit

Daesang de los GDA 2021 (división digital)

Por otro lado el Daesang de la primera gala se lo llevó a casa IU. Presentada por el ‘Rey del Hallyu’ Lee Min Ho, la idol actriz subió al escenario para recoger el premio más importante de la división digital y brindar su discurso de agradecimiento.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.