La noche del 9 de enero (KST) se trasmitió la fecha inaugural de los Golden Disc Awards 2021 (GDA), prestigiosa premiación musical surcoreana presentada por Ilgan Sports y JTBC Plus, que abre un nuevo año para la industria reconociendo a los más destacados de la última temporada.

En el D-1 de la edición online pregrabada galardonaron a los ídolos K-pop y cantantes con mejor desempeño en las plataformas digitales. Conoce quiénes fueron los ganadores y cómo seguir el segundo día, donde se conocerán a los mejores en ventas físicas de álbumes.

BLACKPINK, ITZY, Hwasa, Red Velvet, Noel, Oh My Girl, Zico, MAMAMOO, IU, BTS

Los actores Lee Seung Gi y Park So Dam lideraron la alineación de MC del primer día, mientras que en la segunda fecha se encargarán de la función Lee Dae Hee y Sung Si Kyung.

Por otro lado, este es el lineup completo de artistas musicales del evento.

OH MY GIRL

El público solo pudo votar en la categoría Popularity award de los 35th Golden Disc Awards, los demás ganadores fueron evaluados por un comité.

Específicamente, los Bonsang de las divisiones (digital y físico) se determinaron por el 60% de las ventas y el 40% según el juicio de los expertos.

Ya conocimos a los premiados con el Bonsang en la división canción digital. A continuación, los nominados por mejores ventas de álbumes físicos.

AB6IX por VIVID

ATEEZ por ZERO : FEVER Part.1

Baekhyun por Delight

BLACKPINK por THE ALBUM

BTS por MAP OF THE SOUL: 7

CRAVITY por HIDEOUT: THE NEW DAY WE STEP INTO – SEASON 2

EXO por OBSESSION

EXO-SC por 1 Billion Views

GOT7 por DYE

ITZY por Not Shy

IU por Love poem

Kai por KAI

Kang Daniel por MAGENTA

Kim Ho Joong por We Are Family

MAMAMOO por TRAVEL

MONSTA X por FATAL LOVE

NCT por RESONANCE Pt.1

NCT 127 por NCT #127 Neo Zone

NU’EST por The Table

Red Velvet-Irene & Seulgi por Monster

SEVENTEEN por Heng:garæ

Stray Kids por IN生 (IN LIFE)

Suho por Self-Portrait

Super Junior-K.R.Y por When We Were Us

SuperM por Super One

Taemin por Never Gonna Dance Again : Act 1

TXT por The Dream Chapter: ETERNITY

TWICE por MORE & MORE

Wonho por Love Synonym #1: Right for Me