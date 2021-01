Muere Big Joe, rapero coreano, según confirmación de su colega Big Hyeon Bae

Bulk Joseph, verdadero nombre de Big Joe, murió el 6 de enero mientras se sometía a una cirugía debido a su sobrepeso en un hospital ubicado en la ciudad de Gimpo, Gyeonggi-do en Corea del Sur, según contó su amigo y colega Big Hyeon Bae desde su programa televisivo en África.

“Por favor tengamos mucho cuidado... No puedo hablar ahora. Solo haré esto por hoy. No es porque no esté exagerando. El funeral comenzará mañana (7 de enero) por la tarde. Si son fans me gustaría que se abstengan a ir por el distanciamiento”.

El portal MK Sports informó que Big Joe había terminado sus actividades por diversos males como, insuficiencia cardíaca y diabetes. Asimismo, luego de haber aumentado de 300 a 320 kilos, por una dieta mal ejecutada (efecto rebote).

Luego de que se conociera sobre la noticia de su muerte, muchas personas alzaron sus voces de preocupación y apoyo para Big Joe y Big Hyeon Nae.

Los internautas le envían mensajes de condolencia desde la cuenta oficial en Instagram.

¿Quién fue Big Joe?

El cantante ganó popularidad en el mundo del rap, poco a poco se fue alejando de los escenarios y se consolidó como youtuber desde su canal llamado 엄상용 (Eom Sang Yong, romanizado al español).

Sus videos superaban los 400.000 reproducciones.

En uno de sus últimos clips en YouTube, Big Joe reveló que tuvo que ser hospitalizado y contó las enfermedades que padecía.

El último lanzamiento musical que realizó Big Joe fue en 2014, con el tema “The sun never rises”.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.